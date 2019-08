Moya no s’atura i ja pensa en les pròximes cites

«Vull demostrar que puc tornar a córrer ràpidament i baixar la marca», afirmava Pol Moya al gener en una entrevista a aquest mitjà. La jove promesa de l’atletisme havia estat allunyat de les competicions durant un any i mig, més de 500 dies, i tenia ganes de demostrar què és capaç de fer. I ho ha aconseguit. L’atleta començava la temporada penjant-se l’or als 800 metres dels Jocs dels Petits Estats i el bronze en els 1.500. Però durant el curs ha obtingut molts bons registres. L’atleta destaca que «a Castelló vam aconseguir un 1.46,95 i és una marca que internacionalment està molt bé i que és mínima per l’Europeu de París de l’any que ve».

Ara tot just torna de l’Europeu per equips que s’ha disputat a Macedònia, una cita que per a la majoria de corredors implica el final de la temporada, però no és el seu cas. Moya ja té la mirada fixada en les pròximes cites esportives, sobretot en el Mundial de Doha que es disputarà a l’octubre. «Sóc realista i sé que passar de ronda és molt complicat. De moment no m’he fixat cap objectiu però vull fer un bon paper», afirmava.

Abans, però, l’atleta correrà el dia 25 al míting de Madrid i competirà al Campionat d’Espanya. Aquesta setmana es quedarà a Barcelona per poder entrenar amb els seus antics companys.