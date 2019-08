El Sènior B del MoraBanc incorpora tres nous fitxatges

Les versions fetes fins ara no ajuden a esclarir els fets

Mentrestant, el primer equip del MoraBanc ja ha passat les revisions mèdiques i avui ja té la primera sessió d’entrenaments d’aquesta temporada 2019-20; el Sènior B EBA no començarà fins la setmana vinent.

El Sènior B de Xavi Luque tindrà tres noves incorporacions per la propera temporada. Després que es fes públic el fitxatge d’Alexis Bartolomé, que dilluns va passar les revisions mèdiques amb el primer equip, el club va donar a conèixer que el pivot de la casa Aaron Guzmán torna al club després d’haver jugat a Itàlia la temporada passada amb el Milazzo i l’Adrano. Guzmán, internacional amb la selecció andorrana, és un pivot de dos metres i té 21 anys. També s’incorpora al MoraBanc Andorra el base català format al Barça, Raimon Carrasco, que té 18 anys i que arriba procedent del Sant Josep de Badalona. L’altra nova incorporació pel Sènior B és l’escorta Quim Vallvé, 22 anys, nascut a La Seu d’Urgell i que els darrers anys ha completat la seva formació universitària als Estats Units, a l’Oregon Tech.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació