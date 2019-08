Vila eludeix responsabilitats i es dona temps per analitzar la gestió

Sis hores després que dissabte es produís l’esllavissada a la CG1, el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, va admetre que el comú tenia constància de les deficiències que patien els ancoratges del terreny privat on es va produir el despreniment. També va assegurar que va instar a la propietat a actuar al respecte. Des d’aleshores, el dirigent va guardar silenci. Fins ahir, quan va decidir fer declaracions davant de la zona afectada. Però va defugir parlar de la gestió feta. De fet, va anunciar que la corporació no l’analitzarà fins que la circulació a la carretera general torni a la normalitat. A priori ho farà a partir de la setmana que ve i «amb tranquil·litat», va precisar. Tot i això, Vila es va congratular per haver «donat vida al país» [respecte a habilitar els passos alternatius] i per fer que «la gent circuli amb seguretat». A més, va lamentar que el despreniment ha afectat la facturació de Naturlandia en un 30% i va extrapolar l’afectació a la resta del país.

El dirigent pressuposa que «els tècnics ho van fer bé» i evita parlar de les competències comunals



«No ho recordo», «de memòria no ho sé» i «no puc contestar» van ser algunes de les respostes que va esgrimir sobre la gestió i la responsabilitat del comú a l’hora d’inspeccionar i controlar la zona. Vila va pressuposar que «els tècnics ho van fer bé». És més, va assenyalar que «hi ha esllavissades que ningú ha tocat i baixen soles». Per això, va reiterar que, com que no han analitzat encara els tràmits duts a terme, «no m’he mirat cap paper ni la llicència de la propietat». Encara que va defugir, de moment, de qualsevol responsabilitat, va recordar que «el talús que està sobre del magatzem comunal –el qual també té ancoratges i malles– ha aguantat bé». Cal recordar, però, que els tècnics preveuen que acabi desprenent-se arran de l’esllavissada inicial i que les instal·lacions quedin inservibles.



Vila també es va mostrar tranquil respecte al posicionament de Govern, que dilluns es va espolsar de qualsevol responsabilitat emparant-se amb la legislació. El cap de l’Executiu, Xavier Espot, va insistir que l’actuació en aquella zona és «exclusiva» del comú. «No em vaig sentir assenyalat», va manifestar el cònsol major. En canvi, i respecte a si compartia la postura de l’Administració Central, va assegurar: «Desconec el que va dir sobre les competències perquè no he seguit les notícies».

Blocs de sis tones

Vila va aplaudir la celeritat per establir passos alternatius que garantissin l’accés directe amb Espanya. En aquest sentit, el Govern va informar ahir que «les actuacions i els treballs de millora a la zona afectada avancen a bon ritme». De fet, ja s’han col·locat blocs de formigó, de sis tones cadascun d’ells, per contenir el despreniment. Per tant, es manté la previsió de reobrir els carrils habituals de la CG1.



El Govern insisteix a dir que les mesures de seguretat estan garantides, però el despreniment de roques segueix actiu i pot provocar que «s’aixequi pols» i«dificulti la visió momentàniament», tant dels treballadors que operen a la zona com dels conductors.

Crida a la reflexió sobre la pressió humana a la natura

Després de l’esllavissada que es va produir dissabte davant del Punt de Troba, Desperta Laurèdia fa una crida global a la reflexió perquè «tot ens plantegem fins a quin punt podem seguir exercint pressió humana sobre el medi natural, arribant al punt de posar en risc les nostres vides». El col·lectiu prefereix no fer manifestacions sobre a qui li recau la responsabilitat dels fets, adduint que abans de fer valoracions «cal un estudi una depuració de responsabilitats adequada». Amb tot, sí que remarquen la qüestió mediambiental, recordant que no és la primera vegada que es veuen desastres naturals per l’acció humana, per això consideren que caldria fer la reflexió.

Proposta per protegir les excavacions de risc

Els grups parlamentaris demòcrata i liberal van anunciar ahir a través d’un comunicat conjunt que abans d’acabar l’any volen entrar a tràmit parlamentari una proposició de llei de protecció civil que inclogui mesures especials per a les excavacions amb un risc potencial. De fet, ja van especificar que hi recolliran «l’obligatorietat de realitzar els plans d’autoprotecció escaients tant per a les excavacions pròpiament dites com per a les zones afectades per aquesta activitat». D’aquesta manera, segons van remarcar en el text difós, van sumar-se a la intenció del Govern de fer «tots els esforços legislatius i executius necessaris per tal que no pugui repetir-se una situació com la de l’esllavissada del passat dissabte a tocar de la CG-1».



A través del mateix comunicat, tant demòcrates com liberals van reconèixer un cop més la diligència de l’Executiu en la presa de decisions que, segons van argumentar, va permetre controlar el màxim possible l’afectació sobre el trànsit rodat. A més a més, van lamentar profundament les declaracions que el PS havia fet el dia abans, en què va denunciar la «probable inacció» del Govern per evitar l’incident del dissabte.