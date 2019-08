El davanter Álex Pachón, nova incorporació de l’FC Andorra

Un degoteig de fitxatges. Això és el que està passant a l’FC Andorra. I és que, el club tricolor va anunciar ahir a la tarda el fitxatge d’Álex Pachón. El davanter centre de 19 anys arriba al Principat per un any, cedit del Girona de Primera Divisió. El jugador, que ha estat alternant partits amb el Peralada que recentment ha descendit a Tercera Divisió, va debutar amb el primer equip a la Copa del Rei contra el Reial Madrid el passat mes de gener.

Pachón és un jugador d’atac que arriba a Andorra amb la intenció de fer-se un lloc en l’11 titular. L’any passat va disputar 30 partits a la divisió de bronze i va marcar quatre gols.

El defensa va fer ahir el primer entrenament amb el grup. En aquest context, va indicar que «m’he sentit molt bé, els companys són molt simpàtics. M’he trobat amb un grup molt unit i que m’està encantant». Quant al projecte de Gerard Piqué va expressar que «veig un equip molt humil i un projecte impressionant. Anirem a totes per donar alegries a Andorra». El jove de 19 anys és molt ambiciós i es defineix a ell mateix com «un jugador que ho lluita tot i que es deixa la pell al camp pel seu equip».

Aquesta és la tercera incorporació que el club fa pública en menys d’una setmana. Divendres va anunciar dues noves incorporacions a l’equip: el lateral dret Miguel Loureiro i el porter Miguel Bañuz. Loureiro arriba després de jugar amb el Córdoba a Segona i també havia militat a les files del Pontevedra en la mateixa divisió. Quant a Bañuz, porter de 26 anys, havia jugat les tres últimes temporades a l’Alcoià i es va formar en les categories inferiors del Barça.

La de Pachón és la vuitena incorporació de l’equip per afrontar el repte de Segona B, a més de Bañuz i Loureiro, es van fitxar a Miguel Palanca, Javi Martos, Diego Huesca, Iker Goujón i Raul Feher.

Sigui com sigui, i en paraules del davanter centre Ernest Forgas, està clar que «ens ho passarem molt bé, sobretot a casa. Aquest any patirem però sempre hi ha el suport de la gent. Se’ls ha d’agrair perquè ho notem molt». Els tricolor jugaran avui a les 20.30 hores al Municipal Joan Capdevila en el marc del 22è Torneig Ciutat de Tàrrega i diumenge s’enfrontaran al Prat a casa.

El carnet de soci del club tricolor té un preu de 80 euros

L’FC Andorra va llençar ahir la campanya de captació de socis del club i va informar que el carnet permetrà accedir al camp per veure tots els partits de lliga de Segona B a casa (excepte els partits de Copa del Rei i altres competicions), i gaudir de diferents avantatges que es donaran a conèixer a la web oficial del club pròximament. L’abonament general tindrà un cost de 80 euros; el juvenil, per a joves entre els 14 i els 18 anys, 60 i l’infantil serà gratuït. Els socis rebran de regal una motxilla i una bufanda del club.