El arquitectes reclamen una llei d’ordenació de l’edificació

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) veu «amb bons ulls» que el Govern vulgui prendre mesures legislatives per evitar que es repeteixi una situació com la que ha provocat el despreniment de roques a la CG1. No obstant això, la degana del col·lectiu, Zaira Nadal, prioritza l’impuls d’una llei d’ordenació de l’edificació en comptes de modificar el Reglament de la construcció, tal com va anunciar el cap de l’Executiu, Xavier Espot, el dilluns. «És la manera d’imposar responsabilitats i obligacions a totes les parts implicades en una construcció des de l’inici fins al final del procés, des del paleta fins a la promotora i el propietari», va afirmar ahir.



El COAA fa anys que reclama aquesta norma i Nadal va indicar que al juliol es va reunir amb Espot per transmetre al nou Govern «la importància» d’aquesta llei. El motiu és que el codi de la construcció «és de caràcter tècnic i jurídic i no atorga competències», va explicar Nadal.

Altres recomanacions Una altra de les mesures que va anunciar Espot va ser la de evitar la segregació de llicències de desmunt i d’edificació per evitar que quedin construccions inacabades. Si fos el cas, a més, el propietari hauria de tornar el terreny al seu estat original. En aquest sentit, Nadal va demanar que no només ho apliquin als projectes que requereixin d’un desmunt previ, sinó que per una «qüestió paisatjistica» ho apliquin «a totes les estructures» que es vulguin alçar al país.