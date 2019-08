La Fundació Marcel Chevalier va preveure el risc l’any 2016

«L’allau de rocs del Punt era evident?», es preguntava el geòleg Valentí Turu, president de la Fundació Marcel Chevalier, en un dels últims posts de l’entitat a Facebook. En la mateixa publicació, i en declaracions posteriors a EL PERIÒDIC, Turu va assegurar que en la zona de l’esllavissada es constaten «indicis directes i clars d’inestabilitat del terreny des del 2016», si bé va reconèixer que no era «previsable» un accident de la magnitud del de dissabte passat. Segons l’expert, no s’ha fet mai el seguiment de seguretat de les obres realitzades a la zona ni s’han dut a terme actuacions per detectar riscos.



En el text, la fundació va fer un repàs històric, tot recordant que l’any 2016 es van observar evidències d’inestabilitat en els murs (esquerdes) i el ciment projectat (gunita), «a banda d’una activitat anormal de caiguda de blocs rocosos sostinguts per xarxes».



Amb tot, Turú va considerar que les mesures recentment implementades pel Govern són «adequades» i que la construcció d’un mur és una «bona solució».