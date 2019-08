Els arquitectes reclamen les dades sobre els lloguers

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA), el qual forma membre de la Taula Nacional de l’Habitatge, lamenta que els implicats que la conformen encara no hagin lliurat les dades sobre l’habitatge. «Sense elles és complicat que trobem una solució a la problemàtica, sobretot a la del lloguer, perquè primer hem de fer una anàlisi acurat de la situació», va manifestar ahir la degana del col·lectiu, Zaira Nadal.

Els membres participants es van comprometre a cedir les dades que tinguessin per poder treballar solucions. Va ser a la tardor, quan l’Executiu va impulsar la Taula i quan es va arribar a aquesta decisió. De fet, alguns comuns ja han cedit les dades de l’impost dels lloguers, però entitats com l’Agia, afirma Nadal, encara no ho han fet.

Els arquitectes es van incorporar més tard a la comissió, va explicar Nadal, a la vegada que celebra que les autoritats els hagin tingut en compte.

«Volem col·laborar perquè podem assessorar i aportar idees de cap a on podem anar», va dir la degana. A més de les dades que falten pr entregar, Nadal va defensar la importància de «saber com i quant es construeix» al país. En aquest sentit, les dades les gestiona l’Executiu i, segons la degana, no les ha fet públiques.