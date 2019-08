«Hem complert un 110% del nostre programa electoral»

Després de quatre anys al capdavant del comú d’Ordino, Josep Àngel Mortés analitza la gestió del seu mandat. Per a les properes eleccions comunals encapçalarà la llista d’ACO+DA per repetir com a cònsol i poder continuar alguns dels reptes que la parròquia té pendents.

–Quin és el balanç dels seus quatre anys de mandat?

–El primer que haig de dir és que aquests quatre anys m’han passat rapidíssim. I el fet que m’hagi passat tant ràpid vol dir que s’han fet moltes coses, que hem estat entretinguts i que s’han fet moltes coses per la parròquia. La prova és que pràcticament complirem el 90% del programa electoral. Jo faria un balanç molt satisfactori.

–Per això entenc que es vol tornar a presentar a la reelecció...

–M’ho he passat molt bé. Quan fas les coses i et surten els projectes bé i veus que estan donant resposta a les necessitats de la gent de la parròquia és molt satisfactori. I per això tinc ganes de tornar-me a presentar.

–Diu que han complert el 90% del programa electoral. Quin seria el 10% de projectes pendents de fer?

–De fet jo diria que hem complert un 110% perquè s’han fet coses que no estaven dins del programa i són necessitats que van sortint en el dia a dia. Però és cert que sempre queda algun punt que no pots acabar de tirar endavant i sovint perquè depenen d’altres administracions. Per exemple, una de les assignatures pendents seria tancar la utilitat de Casa Rosell. És patrimoni del Govern, però sí que hem estat treballant a fons en un projecte que no es tancarà aquest mandat.

–Quina funcionalitat se li vol donar?

–La funcionalitat ha d’aportar un valor afegit a la parròquia. S’han fet estudis, s’ha treballat moltíssim i hi ha vàries propostes per tirar endavant que em permetreu que no les avanci. La feina bàsica dels estudis ja s’ha fet conjuntament amb el Govern anterior i amb Actua. A partir d’aquí hem de veure com poder materialitzar les possibles opcions.

–Veu possible integrar gent de L’A a la seva candidatura tal com es recomana des del pacte de Govern?

–Fins passat Meritxell no començarem a treballar la llista. Però és evident que es pot arribar a incorporar gent independent i de L’A. Són temes que encara hem d’acabar de parlar i tancar. També és evident que hi ha un equip al comú que hem estat funcionant perfectament aquests quatre anys sense el més mínim problema. I si estàs treballant amb un equip que t’està donant resultat intentaràs tenir aquest equip al màxim el proper mandat. El que sí que està clar que ACO+DA tindrà una candidatura encapçalada per mi.

–Podria anar Eva Choy com a número dos?

–En aquests moments no hi ha parlat absolutament res amb ningú i no cremarem noms. El més important és muntar un equip per anar a treballar els propers quatre anys. És molt fàcil muntar llistes per cobrir l’expedient de les famílies i anar a guanyar eleccions, però després s’ha d’anar a treballar quatre anys i depèn de la gent que tinguis és molt complicat. Jo durant aquests quatre anys tinc la sort de no haver fallat amb ningú de l’equip que vam muntar. I això dona una tranquil·litat impressionant.

–Si finalment ACO+DA absorbeix L’A en una candidatura conjunta creu que podria haver-hi una única llista com succeeix a Canillo?

–Ostres, jo crec que no. No tinc la bola de vidre per saber què faran els meus contrincants, però imagino que el PS deurà presentar llista. D’entrada les eleccions generals i les comunals no tenen res a veure. En unes comunals la gent vota més les persones que als partits. Però està clar que si hi ha més llistes serà bo per la democràcia i la parròquia.

–Com està funcionant el bus parroquial després de la reducció del preu a 20 cèntims?

–Estem funcionant molt millor del que ens esperàvem. No ens esperàvem aquesta afluència de gent. Inclús els mesos de juliol i agost hem fet un carril fins al parc de Sorteny per evitar vehicles i reduir-ho al màxim. I puc dir que està funcionant molt bé.

–Tenen alguna xifra?

–Podria dir que s’ha triplicat l’ús del bus amb aquesta mesura. Sobretot perquè hem ficat més freqüències i a més el preu de 20 cèntims és un preu simbòlic. És feina del comú poder subvencionar aquest tipus de serveis pel fet que estàs millorant el medi ambient i la mobilitat.

–Quina fórmula volen apostar per revitalitzar el Centre de Congressos d’Ordino?

–És un dels temes que porta molt temps i que no s’ha pogut mai donar la utilitat per la qual va ser concebut. El turisme de congressos cada cop ha disminuït més. Tampoc hem d’oblidar que tenim un centre de congressos a Andorra la Vella i ja costa de fer-lo funcionar. Però per nosaltres és important mantenir-lo perquè és l’únic espai que tenim al comú per fer segons quines activitats. La mostra gastronòmica es fa allà i hi ha 600 o 700 comensals. Si no tenim aquest centre s’hauran de muntar carpes com es feia abans i buscar altres solucions. Ara estem ficant en una balança si ens interessa externalitzar-ho o si ens interessa continuar tenint-lo com ara.

–Valoren que convisqués alhora participació pública i privada?

–Això seria una de les propostes que es podria fer. Que hi hagués alguna empresa privada que volgués ubicar-hi alguna activitat que aporti valor afegit a la parròquia i que al mateix temps puguem utilitzar el centre amb els esdeveniments que creguem oportuns.

–Escolten propostes?

–Sí, ja fa tres o quatre anys. Però no acaben de tancar-se. Qualsevol activitat que dinamitzi la parròquia. El que no farem és treure un concurs públic si no hi ha ningú interessat.

–El nou pla d’urbanisme preveu que pugui haver-hi hotels de fins a 120 places sempre i quan es reservi un espai per zones verdes. Hi ha cap inversor que s’hagi interessat?

–Hi ha gent de la parròquia que pot arribar a ampliar els seus hotels i estar interessada. Gent de fora que ens hagi vingut a veure expressament no n’hi ha però això no vol dir que ho estiguin mirant. De totes maneres estem en fase d’acabar-lo i la idea es que es pugui aprovar al setembre. Un cop aprovat aquest pla hi ha modificacions importants com aquesta de poder fer hotels de més capacitat, però també cal tenir en compte que s’haurà de deixar el 60% de la parcel·la verda. No hi ha tantes parcel·les a Ordino en les quals es pugui fer això, així que seria un edifici molt integrat dins de l’entorn de la parròquia.

–El rerefons que es busca és donar acollida a esdeveniments massius com l’Andorra Ultra Trail?

–De fet a Ordino no tenim pràcticament hotels. Durant l’Ultra Trail venen més de 4.000 corredors i la gran majoria no pernocten a Ordino, sinó que ho fan fins i tot a Canillo. Aquí no tenim l’espai i això afavoriria a tot el país.

–Com està funcionant la urbanització de La Querola?

–La Querola encara no està acabada i segueix en obres. Va costar d’arrencar per un tema de permisos de ja fa més de deu anys però el problema és que va agafar la famosa crisi i això va paralitzar el ritme de construcció. I ara el ritme sembla que està avançant.

–En quin estat es troben els preparatius de la candidatura d’Ordino per a la reserva de la biosfera?

–El treball intern del comú ja està fet. Presentarem la candidatura el mes de setembre i hem d’esperar al setembre de l’any que ve, més o menys un any, quan tinguem la resposta. A Ordino tenim l’avantatge que ja des de fa molts anys s’ha anat conservant i s’ha cuidat respectant el medi ambient. El fet de ser la única parròquia que queda com un culde-sac, és a dir, de no tenir cap sortida directa cap a França va ser un handicap en el seu moment però ara és un gran avantatge.

–Quina valoració en fa de la gestió de la crisi de la marca Vallnord?

–Jo no diria crisi, sinó que hi havia unes diferències en els criteris de poder mantenir la marca Vallnord. Per nosaltres és difícil poder estar amb Grandvalira i Vallnord al mateix temps perquè al final estem fent això pel client i no l’hem de confondre. Al final s’ha arribat a un acord a les dues bandes i tenim aquests tres anys de marge per veure com ubiquem, des del punt de vista d’Arcalís, el tema de Vallnord i Grandvalira. A partir d’aquí jo penso que no hi haurà cap problema en aquestes properes temporades que venen.

–El forfet conjunt és l’element de cohesió?

–Sí, l’hem tancat de mutu acord també per no deixar-lo morir ja que el comprava molta gent. Si hi ha alguna cosa que funciona i tenim molts clients calia buscar una solució.

–Quina resposta està tenint el tancament de la carretera de la Coma durant aquest estiu?

–Hem apostat pel ciclisme perquè és un dels punts forts que tenim ara l’estiu. A banda, durant els estius la part de la Coma estava molt massificada amb els llacs de Tristaina. I d’aquesta forma hem aconseguit que pugin menys vehicles a dalt, menys contaminació i més protecció al medi ambient. I els ciclistes encantats perquè pugen amb la carretera tancada.