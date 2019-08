Oberts al trànsit els carrils de la CG1 afectats per l'esllavissada

La normalitat arriba a la CG1 després que fa uns minuts s'hagin obert els carrils en els dos sentits de la marxa que es van veure afectats dissabte passat a causa de l'esllavissada. Hi poden circular tota mena de vehicles, els pesants inclosos.



Les obres de contenció, amb la construcció d'un mur amb formigó i fusta, que van iniciar-se dilluns han permès que es pugui restablir la circulació acotant terminis, amb els informes tècnics indicant que la carretera es pot utilitzar amb total seguretat, sense que suposi un perill per als vehicles que hi passen.



La Policia es mantindrà a la zona per assistir els conductors i tallar el trànsit si és necessari, perquè es preveu que es puguin produir petits despreniments, però que només suposaran l'aixecament de pols. El que queda desactivat és el desplegament logístic i sanitari especial que s'hi ha desplegat des de dissabte. L'aparcament exterior del centre comercial Punt de Trobada també queda restablert. En la zona sud s'hi pot aparcar amb normalitat, però en la nord només circular-hi, sense poder estacionar-hi els vehicles.

El trànsit a la carretera serà elevat els pròxims dies, pel pont de l'Assumpció. Mobilitat informa de la previsió d'entrada de 57.000 vehicles al país a partir de demà. La majoria seran a través de la frontera del Riu Runer, amb un total de 39.000.