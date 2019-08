Benedicció sense bestiar

El mossèn Joan Fenosa es va trobar ahir en una situació que cada vegada és més habitual: va beneir el bestiar de la parròquia d’Ordino sense cap animal present. L’escassetat de pluges durant les últimes setmanes han assecat més del compte la zona de la Rabassa d’Ordino on es realitza la tradicional jornada. Les vaques, per tant, es van quedar uns metres més a dalt i els assistents a la benedicció i al dinar popular no van gaudir de la seva companyia. «Vam preparar els animals ahir a la nit i avui els hem baixat des dels Emprius, però han preferit pasturar en uns camps de més a dalt, on l’herba és més tendra», va explicar el Carles Coma, pastor de la Casa Cametes de la Cortinada. Les terres seques, però, no són el principal problema de l’agricultura i la ramaderia i el pastor ho explica: «Les noves construccions se situen en els terrenys bons i dificulten les pastures. Cada vegada hem d’anar a zones més altes i complicades».

El comú garanteix les ajudes al sector i treballa en «quantificar l’impacte indirecte» del sector

A Coma li ve de família ser pastor i actualment té 42 vaques. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat de la corporació, Marc Pons, va celebrar que es doni «continuïtat a l’ofici» i que hi hagi un «salt generacional». «Som una parròquia amb molta sort perquè diverses cases han fet un esforç molt gran per seguir amb aquesta activitat, la qual és difícil i sacrificada», va ressaltar. Tanmateix, va precisar que «la cabana de bestiar a la parròquia s’ha estabilitzat en els últims anys» i compta amb uns 200 caps de bestiar, majoritàriament de boví i d’equí.



Així, un centenar de persones van gaudir del ritual que cada any es produeix a mitjan agost i que reuneix a tots els actors implicats del sector: veure el canvi de guardes. És a dir, veure com els animals passen de les pastures més altes, situades als Emprius, a les més baixes de la vall del Rialb, on les herbes són més tendres. A l’acte no hi va n faltar, entre altres, el cònsol major, Josep Àngel Mortés i el secretari d’Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell. En plena temporada alta, a més, els turistes omplen les muntanyes del país i més d’un turista va aprofitar l’ocasió per menjar uns trossos de xai i de botifarra acompanyats de allioli gentilesa del comú.

Calcular l’impacte indirecte

Ordino no només celebra el relleu generacional en l’ofici, sinó que vol «posar en valor l’activitat ramadera», va defensar Pons. En aquest sentit, la corporació pretén trobar «mecanismes que calculin l’impacte indirecte que genera la ramaderia». En altres paraules, Pons recomana «quantificar econòmicament» els recursos que genera l’activitat, com per exemple, en l’àmbit forestal. Seguint el model, a la pràctica es traduiria en saber l’estalvi que genera que les pastures mantinguin el sotabosc i, per tant, redueixin el risc d’incendis. Aquest objectiu és un dels eixos transversals de la candidatura de la vall d’Ordino com a territori Reserva de la Biosfera, però Pons també vol extrapolar-lo a la resta del país.



D’altra banda, el conseller va garantir al sector que «la corporació treballa en consolidar els ajuts que ja hi ha». Amb tot, va reiterar que «la ramaderia és un dels puntuals de la parròquia».