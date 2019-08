El Govern afirma que la propietat ha de garantir la seguretat del terreny

El ministre portaveu, Eric Jover, va assegurar ahir que és obligació de qualsevol propietari mantenir la seguretat i l’estabilitat dels seus terrenys, en referència a l’esllavissada de la CG1. Malgrat que encara no s’han determinat les conseqüències econòmiques del despreniment, Jover va informar que una vegada l’empresa encarregada acabi totes les feines que està duent a terme actualment –tot just ahir van finalitzar les obres de contenció–, es coneixerà la despesa extraordinària exacta que haurà suposat per a l’Administració i, a partir d’aquí, s’establirà una cadena legal de responsabilitats i el gabinet jurídic del Govern actuarà.



En aquest sentit, el ministre va apuntar que segurament s’hauran de fer diverses partides pressupostàries, ja que d’una banda hi haurà les obres i els treballs físics i, de l’altra, s’haurà de pagar a una quarantena d’efectius que ha estat al servei de l’Executiu «de manera molt intensiva» des del primer moviment de terra, dissabte passat. «És lògic que si s’estableix una responsabilitat associada al despreniment, el Govern demani repercutir els costos» a qui tingui aquesta responsabilitat, va afirmar.

Més despreniments

Una vegada la normalitat hagi tornat totalment a la CG1, s’hauran de realitzar els estudis tècnics pertinents per esbiaixar com cal actuar d’ara endavant. «En les properes setmanes prendrem les decisions escaients, però de moment no hem pogut establir quines seran les mesures que s’hauran de desenvolupar a la zona», va reconèixer Jover, tot recordant que és possible que es continuïn produint petits despreniments de manera natural. Ara bé, en cas que hi hagués un canvi sobtat en la meteorologia o en l’interior de la muntanya, el Govern replantejarà la seguretat actual i es tornarà a avaluar i a actualitzar la situació.

Quant a l’hipotètic perill que pugui patir el magatzem comunal de Sant Julià de Lòria, Jover va explicar que s’està treballant en la zona i que els Bombers han instal·lat un sensor que mesura el moviment de la paret, així com del mur de contenció col·locat recentment.



Preguntat per si podria haver-hi més «punts negres» arreu del país, el ministre Portaveu va reiterar, altra vegada, la responsabilitat dels propietaris en el manteniment dels seus terrenys, «tot i la capacitat d’inspecció» dels comuns. Per aquest motiu, Jover va mostrar obertament la voluntat del Govern de col·laborar amb les corporacions i «intentar trobar la millor via possible perquè aquests esdeveniments no es tornin a produir».

Amb la voluntat que els desmunts que hi ha avui dia en qualsevol indret del Principat no quedin en una situació transitòria indefinida, el cap de Govern, Xavier Espot ja ha encomanat als serveis del Ministeri d’Ordenament Territorial analitzar la legislació vigent i proposar mesures que evitin, «més enllà de la competència i l’obligació del Govern», incidents com aquest.