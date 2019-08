Tal dia com avui de fa 12 anys

La junta directiva del VPC va presentar els jugadors del primer i el segon equip, però el protagonisme se’l va endur el nou entrenador, Guy Gotlin. El tècnic va valorar la importància que, en un conjunt amateur, hi hagi un bon ambient al vestidor i que els jugadors i els espectadors s’ho passin bé.

L’Associació de Ramaders mostrava la seva preocupació perquè les condicions climàtiques van endarrerir la floració de les plantes i, per tant, el tabac va créixer poc.

Per El Periòdic

