Plantilla feta a mida

Fer d’una bona plantilla, un bon equip. Aquest és el repte de l’entrenador del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, de cara al nou curs. El tècnic considera que els fitxatges li permetran tenir un estil de bàsquet més modern, que és el joc en el qual creu. «L’any passat vaig arribar amb més de mitja plantilla feta i em va tocar adaptar-me. La feina de l’entrenador també és veure quins jugadors té i les seves capacitats per adequar-los al model de joc que vol fer de la millor manera possible, però aquest any hem pogut treure del mercat els jugadors que millor s’adapten al joc que volem fer. L’equip s’assembla més al que estic acostumat a disposar per jugar com a mi m’agrada», va explicar el tècnic.

I per al seu model de joc es necessiten jugadors que siguin més físics: «Crec que el bàsquet modern és així i que has de tenir aquest tipus de jugadors, que siguin físics, però que sàpiguen jugar a bàsquet. Aquesta plantilla ens permetrà fer un bàsquet modern que crec que és el que s’ha de jugar».

L’equip només manté quatre components de la temporada passada: Moussa Diagne, David Walker, David Jelinek i Guille Colom. I, si parlem de les noves incorporacions, en són vuit: Jeremy Senglin, Nacho Llovet, Frantz Massenat, Dejan Todorovic, Clevin Hannah, Tyson Pérez i Bandja Sy. «Estem parlant de vuit jugadors nous i només quatre que continuen. Hi ha plantilles impressionants entre els rivals, però qui marcarà la diferència serà el que sigui capaç de transformar una molt bona plantilla en el millor equip», exposava. Pel que fa als rivals, va indicar que «tenim una plantilla llarga, amb 12 jugadors de molt bon nivell. Però això és el mateix que els altres 17 equips de la Lliga Endesa i els de l’EuroCup tenen. A l’estiu tots tenim una plantilla impressionant i màximes aspiracions. El secret està en atorgar correctament el rol que correspon a cada jugador», comentava el tècnic.

«Hem fet algunes apostes i hem de veure si funcionen, però confiem que serà així. Encara és una mica aviat per parlar dels fitxatges perquè sabem què van fer en els seus últims equips, però ara hem de veure com s’adapten al rol que volem que ocupin aquí i les sinergies que es creen entre ells», afegia. De moment, el rol que està confirmat és el de Moussa Diagne. L’entrenador va afirmar que estava encantat amb el pivot i que volia formar l’equip al seu voltant. En aquest sentit, va destacar que «crec que serà un dels líders. De fet, ja ho va ser la temporada passada. És un jugador que té capacitat de lideratge, però no volem que perdi l’energia que ens va aportar l’any passat i que va ser crucial en els moments complicats».

D’altra banda, Navarro va comentar que vol tornar a treure la millor versió de Dejan Musli, jugador amb el qual va coincidir quan era tècnic del Manresa. El pivot «arriba després d’un any complicat a nivell personal. Ens coneixem molt i crec que necessita tornar a sentir-se jugador. Considero que podrà aportar coses a l’equip que no vam tenir la temporada passada. És un jugador d’un nivell superior però ha de demostrar-ho treballant de valent i amb constància. Això és el que vam fer a Manresa i és el que vull fer aquí».

Quant a Tyson Pérez i Jeremy Senglin va expressar que «són jugadors que han estat molt importants a nivell individual en els seus equips. Ara hauran de pensar en grup i en com poden fer que els seus companys esdevinguin millors jugadors. Hauran d’integrar el joc que ells tenen en un sistema d’equip, i això de vegades requereix temps. Són bons jugadors individuals però han d’integrar-se a l’equip, i això és el que volem que facin com més aviat millor». Sobre Clevin Hannah va destacar que «és un jugador que coneix molt bé la lliga i els seus rivals, i això és un avantatge per a nosaltres. A més, el conec molt bé».

L’equip va fer ahir la primera sessió d’entrenaments i no debutarà fins al 30 d’agost contra el Manresa. «Avui [ahir] comencem a treballar, tenim molta feina a fer però també tenim moltes ganes. Volem que l’afició pugui gaudir de les dues competicions i tant de bo puguem, com a mínim, repetir el que vam assolir l’any passat», va afirmar.