El desbloqueig de la renda variable, a la tardor

Eric Jover va apuntar que l’AREB i Credit Suisse estan immersos en els treballs per desbloquejar la renda variable, que podria ascendir fins a uns 600 milions d’euros. La resolució del Tribunal Federal va rebutjar al juny els recursos que mantenien els actius en renda variable de BPA retinguts a Credit Suisse, i per tant, l’AREB pot repatriar els diners dels antics clients del banc andorrà cap al Principat. El capital anirà a parar a VallBanc en el cas dels clients que ja han demostrat l’origen lícit dels diners, mentre que en el cas dels que encara estan bloquejats, la quantitat anirà a BPA, ara en mans de l’AREB.

Jover va dir que els fons podrien arribar a entre els mesos de setembre i octubre. En tot cas, va afirmar que les dues parts tenen «bona voluntat» perquè la renda variable «es desbloquegi tan aviat com sigui possible». «No vull donar una data segura, però és un calendari plausible», va dir el ministre, que va defensar l’actuació del Govern arran del cas BPA. A falta de menys d’un mes per a la represa del judici, Jover va dir que la intervenció a la banca al 2015 ha comportat una «judicialització» molt important de casos per «diferents matisos» en les actuacions del Govern. Ara bé, va afirmar que les decisions de la justícia el que han fet és «apalancar més» que les mesures de l’Executiu eren «correctes».