Menys persones busquen feina al juliol

D’altra banda, el departament d’Estadística també va donar a conèixer ahir que el nombre total d’assalariats del mes de maig del 2019 era de 36.930 persones, fet que representa una variació del +1,9% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 36.235. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers 12 mesos és de 39.183, cosa que representa una variació positiva del +2,3% respecte a les dades del període anterior. Els sectors amb major augment d’assalariats van ser el de les immobiliàries i serveis empresarialsi el de la construcció. El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de maig del 2019 es va situar en els 2.122 euros.

Mentrestant, el nombre de demandants en millora a final de mes era de 266 (258 el mes de juliol), fet que representa una variació mensual del +3,1% i una variació del +18,8% respecte al juliol de l’any 2018 (224 persones). De les xifres que ahir va donar a conèixer estadística també es desprèn que 20 persones es beneficien de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel govern, una xifra que s’ha doblat respecte a les dades del juliol del 2018. Aleshores, aquesta prestació s’atorgava a 10 persones.

Un total de 414 persones buscaven feina a finals del mes de juliol, una xifra un 6,5% inferior respecte al mes de juny, però un 14,7% superior si es compara amb el mateix mes de l’any 2018. Són dades que va donar a conèixer ahir el departament d’Estadística, que també va informar que el nombre total de llocs de treball oferts a finals de mes era de 813, una dada un 6,9% inferior respecte al juny i més baixa respecte a les 971 ofertes de treball que hi havia al juliol del 2018.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació