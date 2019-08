Queixes per l’elevada velocitat dels cotxes a la sortida d’Ordino

La velocitat que agafen els vehicles que circulen per la CG3, sortint d’Ordino i direcció a la Cortinada, és un problema que fa temps que genera maldecaps als veïns de la zona. Es queixen, especialment, els de l’avinguda de les Moles, el tram de carretera que va de la sortida del poble fins a la rotonda que permet accedir a Sornàs. Alguns d’ells, consultats per EL PERIÒDIC, afirmen que els cotxes «passen a tota velocitat i molt a prop de la vorera» i fins i tot, hi ha qui ha hagut de córrer en creuar els passos de vianants per por a ser atropellat per conductors que no afluixen.



La queixa no és nova. De fet, fa uns anys es va iniciar, fins i tot, una recollida de signatures per mirar de posar-hi solució. Però el problema continua i ara és l’acabat de formar comitè parroquial de terceravia d’Ordino qui ha decidit intercedir per mirar de trobar una sortida. «Sabem que s’han fet arribar diverses queixes al comú, alguna potser de fa un mes, d’un veí a qui quasi atropellen en un pas de vianants. Com agrupació política que es comença a instal·lar a la parròquia hem cregut que era un tema important i que pot tenir una solució relativament senzilla i amb un cost no gaire elevat», relata el president del comitè parroquial, Jordi Balsa.

Situacions de risc

En aquest sentit confirma que en aquest tram de carretera, limitat a 50 quilòmetres per hora, els cotxes hi passen a força més velocitat. «Hi ha veïns que hi han tingut ensurts», relata, afegint que «fins a la rotonda de Sornàs hi tenim pràcticament una autovia. I en sentit baixada passa el mateix». Balsa recorda que és una zona amb molts blocs de pisos i on, per tant, hi ha moviment de gent. «És normal trobar canalla que van a peu al centre esportiu o amb patinet, i és un perill», exposa, de la mateixa manera que assenyala que també els ciclistes són víctimes de la situació. «Si els vehicles passen a gaire velocitat, a vegades tallen el carril bici amb el perill que comporta pels ciclistes», va indicar. Balsa lamenta la situació, ja que «és una zona propera al poble, on es viu bé i et permet anar a comprar a peu, per exemple. Però algun dia haurem de lamentar un accident greu».

Igualment, admet que la situació no es produeix durant tot el dia, però sí que en les hores de marxar i tornar de la feina, o als migdies, és quan es nota més.



Per tot plegat, i després d’haver escoltat alguns dels veïns afectats, han decidit adreçar una carta al cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, «exposant la situació de risc i instant-lo a prendre mesures per reduir el risc». Des del seu punt de vista una possible solució seria instal·lar un semàfor com el que hi ha a la zona de la Clota Verda. «Té polsador per als vianants i a més porta un sensor que quan els vehicles passen a més velocitat de la que toca, es posa vermell i els obliga a parar», manifesta. Fins i tot, proposa que incorporés, també, una càmera perquè si algú se salta l’aturada obligatòria pugui ser multat. «Pensem que poden ser mesures per dissuadir els conductors d’anar ràpid i que tampoc representarien un cost massa elevat», apunta. Coneixedors que probablement qui hauria de prendre la decisió seria Mobilitat, Balsa remarca que la intenció de la carta és que «el comú actuï fins allà on pugui arribar, però que si cal, també es coordini amb la resta d’organismes escaients per mirar de trobar la solució».