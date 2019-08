La capital deixa en pausa la continuació del rec de l’Obac

El Comú d’Andorra la Vella havia previst per aquest any poder fer la connexió del rec de l’Obac amb la zona dels Serradells, de manera que el camí tingués continuïtat des d’Escaldes-Engordany fins a Santa Coloma. En total, uns 100 metres que haurien impedit que el camí quedés tallat als Serradells. Però el projecte no ha reeixit. Fonts de la corporació van explicar que fins al moment no ha estat possible arribar a un acord amb els propietaris dels terrenys per on havia de passar aquest allargament del rec, i per tant, l’obra ha quedat aturada. Aturada que no vol dir descartada. I és que la voluntat de tirar endavant el projecte hi és i es confia que tard o d’hora es pugui assolir l’acord necessari per fer-lo realitat.



I és que en cap cas la corporació liderada per Conxita Marsol i amb David Astrié al capdavant del departament de Medi Ambient han deixat de banda la voluntat de potenciar l’anomenada Anella Verda, formada tant pel rec de l’Obac com pel del Solà.



La mostra en són les diferents actuacions que s’han fet fins ara en aquests espais per mirar de conservar-los de la millor manera possible. En aquest sentit, l’estiu passat ja es va fer una prolongació del rec de l’Obac, a més d’algunes millores en la zona dels Marginets, del Currubell i al sector del berenador del Solà, al rec del Solà.