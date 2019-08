La sorpresa com a al·licient

Neguitosos i expectants pel que es trobarien aquest any, fins a una trentena de joves encampadans van reunir-se ahir a la tarda al Prat Gran per participar en una de les propostes estrelles de la Festa Major: el ral·li sorpresa. Precisament l’al·licient sorpresa és el que any rere any segueix atraient un bon grapat de joves a aquesta cita festiva. Aquesta vegada, dividits en grups de cinc persones, els concursants havien d’aconseguir el màxim d’objectes que hi havia en una llista de la compra i, posteriorment, realitzar un circuit de proves pel parc.

La festivitat segueix avui amb la tradicional Missa de Sant Roc a Santa Eulàlia

Just a les tres de la tarda va donar-se el tret de sortida del ral·li, que s’havia de completar amb un màxim d’una hora. Segons van explicar des de la comissió de festes, els participants aconseguien sumar punts conforme anaven introduint productes a la cistella de la compra així com superant les proves que van preparar-se al Prat Gran i que estaven precisament inspirades en el programa de televisió Humor amarillo. La recompensa per a l’equip que sumés més punts eren 300 euros. Si bé la compra no tenia massa més complicació que anar a la cerca de productes com ampolles d’alcohol, ous o farina, el circuit de proves ja era una mica més rebuscat. Entre d’altres, els joves havien d’encistellar boles en uns inflables tot superant la resistència d’una corda que els subjectava, passar per sobre d’una lona mullada i amb detergent per acabar bevent un got de cervesa o pescar llaminadures d’un cub ple d’aigua sense fer servir les mans.

Més enllà dels participants, però, diversos curiosos també van acostar-se al Prat Gran per veure el ral·li atrets per l’originalitat de les proves que van convertir un cop més l’activitat en una de les propostes estrella de la festa major encampadana. Tot i que aquesta va ser la primera activitat de la tarda d’ahir, al matí ja s’havien celebrat els primers actes de la festa major: el concurs de pesca als Cortals d’Encamp, el Campionat d’Andorra de ciclisme infantil i la missa de la Mare de Déu a l’Església de Santa Eulàlia, a més d’inaugurar els inflables per a infants instal·lats a la plaça dels Arínsols.

La festa major es tanca aquesta nit amb un espectacle de focs artificials i música al Prat Gran

Paral·lelament al ral·li sorpresa, també va organitzar-se el concurs de botifarra al Cafè del Poble. Al llarg de la tarda, va canviar-se el decorat de la plaça del Comú per uns inflables de Junglepark, va realitzar-se l’espectacle infantil Albert Show, així com la festa de l’escuma i la ballada de sardanes amb la cobla Vents de Riella. La jornada va finalitzar amb el repic de campanes a l’Església de Santa Eulàlia i, a partir de les 22.00 hores al Prat Gran, el ball de nit amb l’orquestra i el grup de versions Zamba Show.

La festa major segueix avui, dia de Sant Roc, que és el patró d’Encamp, amb la continuïtat dels inflables a la plaça dels Arínsols i la celebració de la tradicional missa de Sant Roc a l’església de Santa Eulàlia. Posteriorment, es farà l’homenatge al padrí i la padrina més grans de la parròquia i un dinar popular al Prat Gran. A la tarda, hi haurà l’espectacle infantil Anima’t i balla, una altra festa de l’escuma, l’obra Cataplum, dirigida a tots els públics, i un ball a càrrec de l’orquestra Acuario. La celebració es clourà amb els focs artificials, que començaran a partir de dos quarts d’onze de la nit a la carretera de les Riberaigües, i un ball al Prat Gran, primer amb l’acompanyament de l’orquestra Aquario i després amb el DJ Max.