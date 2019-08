Enllestits els treballs del telecadira del Coll de Pal

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va enllestir ahir els treballs per posar en marxa el telecadira que ha d’unir el Coll de Pal amb l’estació de La Molina. Les obres, que han durat tres setmanes, han anat lligades a l’obertura d’una rasa que ha xocat amb l’oposició de la plataforma contrària al projecte, Salvem el Coll de Pal. Des de l’estació de La Molina, el seu director, Xavier Perpinyà, va explicar ahir a l’ACN que l’actuació era prevista i imprescindible per garantir «la recepció» del telecadira, a banda que assegura que es replantarà la zona. Simultàniament, la plataforma ha denunciat el projecte davant de la Comissió Europea.



La crisi va obligar aturar les obres del telecadira del Coll de Pal el 2011. Fa poc més d’un any, FGC va adjudicar novament els treballs, xocant amb l’oposició d’un grup de veïns que van constituir la plataforma Salvem el Coll de Pal. Aquesta defensa el paratge natural actual i denuncia les conseqüències socials i econòmiques del nou accés a La Molina així com els impactes ambientals associats a la transformació urbanística de l’espai, entre les quals hi ha la construcció d’un nou aparcament per a 174 vehicles.

Una plataforma veïnal denuncia les conseqüències socials i econòmiques de l’accés

Les obres del telecadira, que han costat un milió d’euros, es van iniciar a finals de juliol. Fora de la instal·lació s’ha realitzat un moviment de terres per tal de poder fer la recepció del telecadira, va indicar Perpinyà. Sí que és cert que el «moviment», afegeix, facilitarà les obres del futur aparcament –s’ha fet una rasa d’uns 800 metres cúbics–, però que a hores d’ara aquest, que l’hauria d’executar l’Ajuntament de Bagà, no està ni contemplat en el temps. Per tant, va assegurar que, ara per ara, els treballs a la zona estan ja finalitzats i no hi ha intenció de fer-hi res més. Perpinyà va subratllar que són els primers a voler conservar «el verd» i explica que ja tenien intenció de replantar la zona on s’ha fet la rasa. També va recordar que el projecte compta amb una comissió de seguiment mediambiental –amb membres dels ajuntaments afectats, l’estació d’esquí, el parc natural, la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat–, pel que tot està completament «supervisat» per garantir el menor impacte mediambiental.

Mateix domini esquiable

El director de La Molina va destacar que, a diferència del que diuen els opositors, l’única obra que s’ha fet, el telecadira, no suposarà en cap cas un increment del domini esquiable. La nova instal·lació unirà les pistes de Volta Muntanya Sagrada, Olímpica i Comabella. L’objectiu és que els esquiadors debutants puguin arribar al Coll de Pal, fins ara limitat als experts. Per contra, el portaveu de Salvem el Coll de Pal, Ferran Canudas, va manifestar que la rasa realitzada «no estava prevista» en aquella zona, raó per la qual han presentat una instància a l’Ajuntament de Bagà. No és, però, l’única queixa recent. L’entitat també ha denunciat el projecte davant de la Comissió Europea per l’incompliment de dues directives d’avaluació d’impacte ambiental.