Detingut un jove begut després de xocar a prop de la frontera

La Policia va detenir la matinada de dimecres a dijous un jove no resident de 19 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol, després d’estavellar-se contra un fanal d’enllumenat públic, a Sant Julià.Tant ell com el copilot, un altre turista de 20 anys, van resultar ferits lleus. Després de ser atesos a l’Hospital de Meritxell, els agents van detenir el conductor, que va donar una alcoholèmia de 0,95 grams d’alcohol per litre de sang. Els fets es van produir a les 01:35 hores al quilòmetre 10,6 de la carretera nacional, a prop de les casetes de gestió duanera de la frontera, i els implicats circulaven dins d’un turisme Volkswagen Golf amb matrícula espanyola.

D’altra banda, un ciclista de nacionalitat holandesa i de 25 anys va ser atropellat ahir al migdia per un cotxe amb plaques espanyoles al carrer de la Solana, al Pas de la Casa. L’home va ser traslladat a l’Hospital, on se li va diagnosticar una fractura en un genoll. Estarà ingressat al centre mèdic fins que se’l traslladi al seu país, on requerirà cirurgia, van explicar fonts mèdiques.