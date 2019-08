El Pont de l’Assumpció anima el turisme després de l’esllavissada

El Pont de l’Assumpció fa somriure al sector del turisme i el comerç per molt que els núvols amenacin pluja. D’una banda, Naturlandia està superant els 2.000 visitants diaris i fonts de l’ecoparc van assegurar ahir a l’ANA que ja s’han recuperat del descens que va patir a la facturació dissabte i diumenge arran de l’esllavissada que va complicar el trànsit a la CG1. Tot i això, no van precisar si finalment van patir una afectació del 30%, tal com va assegurar dimarts el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila. De l’altra, Pal Arinsal va «un pèl per sota de la línia esperada» arran del despreniment i la climatologia, va anunciar el director de l’estació, Josep Marticella, que a la vegada es va mostrar segur d’aconseguir els 2 milions d’euros de facturació aquesta temporada.

Les cues a les carreteres i la multitud que omple de gom a gom els eixos comercials i les grans activitats que ofereix el país són un dels principals indicadors per saber que el pont està funcionant. En aquest sentit, la gran afluència a Naturlandia és notable fins i tot en les cues que s’estan formant a la cota 900 per a l’adquisició de les entrades. De fet, fonts del parc van assenyalar que des del mes de juny s’està donant una tendència a l’alça quant al volum de visitants, amb la qual cosa s’espera que per primer cop es pugui tancar l’exercici amb beneficis.

Mobilitat

La xarxa viària del país va patir ahir més afectacions, com és habitual en aquestes dates. La CG1 va patir trànsit dens i retencions durant el matí per entrar al país per la frontera del riu Runer. En canvi, la CG2, al seu pas per la frontera francoandorrana, va patir cues de fins a 3,5 quilòmetres en diversos moments de la tarda.