El Govern estudia implantar la detecció precoç de càncer d’ull

El Govern estudia implantar la detecció precoç del retinoblastoma als nens d’entre 0 i 3 anys. El president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Sarabia, explica al PERIÒDIC que l’Executiu «ha agafat de molt bon grat» un dels reclams latents dels últims anys de l’organització i, de fet, el Govern, que ha estat preguntat per aquesta qüestió, confirma que s’estan realitzant passos per implantar mesures que permetin detectar aviat possibles casos d’aquesta malaltia, que si bé és poc comuna, pot arribar a provocar la pèrdua de la visió i metàstasi. Per ara, es desconeixen els detalls sobre la manera amb què es podria posar en marxa i quan, però des de l’entitat celebren el pas endavant fet per part l’Executiu. En tot cas, els controls es farien a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Josep Sarabia explica que en les converses que ha mantingut amb el ministre de Salut Joan Martínez Benazet, se li va exposar el tema i de moment «vam quedar que s’ho mirarien». De fet, aquest plantejament també s’havia posat sobre la taula a l’anterior titular de la cartera, Carles Àlvarez Marfany. Ara, Assandca ha enviat novament el dossier que també es va començar a tractar amb l’anterior secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, que en la nova legislatura ha passat al Ministeri de Justícia. El màxim responsable d’Assandca afegeix que la proposta en el passat mandat va quedar al calaix perquè «hi havia el dubte» que els controls no s’arribessin a aplicar correctament i desemboquessin a presumptes «falsos positius».

Josep Sarabia explica que el retinoblastoma és un control que es fa als nens de zero a tres anys i afirma que a Andorra s’han registrat dos casos en els últims vint anys. Tot i que és poc freqüent, Sarabia diu que es tracta d’una malaltia «molt greu», però que al mateix temps «és molt fàcil de detectar» i que, per tant, permet que s’hi pugui actuar des d’un bon començament. Sarabia manifesta que aquest tipus de càncer pot provocar la pèrdua de la visió i alhora pot generar metàstasi «de forma molt ràpida», per la qual cosa es pot arribar a témer per la vida dels més menuts als quals es detecta aquesta malaltia.

«Són nanos molt joves i totes les seves cèl·lules s’estan activant perquè es desplacen molt ràpidament», subratlla Sarabia, que també explica que a Europa «no hi ha cap protocol» per detectar els casos a nadons, encara que tant a centres hospitalaris espanyols de Madrid i Barcelona s’està treballant per intentar aplicar-ne un. El president d’Assandca afegeix que la tècnica per detectar aquest tipus de càncer inclou un mecanisme que consisteix a «instal·lar un sistema lluminós» amb una espècie de làser.

Feina coordinada

En la proposta que es va presentar amb anterioritat, el protocol preveia coordinar la feina dels nenoatòlegs –pediatres especialitzats en nounats- amb la dels oftalmòlegs, per la qual cosa, cada nadó després de néixer se sotmetria a una fotografia a la retina que permetria detectar l’aparició d’un possible tumor. Alhora, també es preveien revisions pediàtriques per intentar identificar eventuals símptomes. Aleshores, Assandca manifestava que el protocol podria tirar endavant perquè tenia un cost baix. Segons diferents estudis mèdics, el càncer de retina afecta quatre persones de cada milió de nens.

Símptomes

Entre els símptomes que es tenen en compte a l’hora de detectar la malaltia als infants són, per exemple, l’aparició de cercles blancs dins de l’iris quan una llum brilla sobre l’ull. La patologia també pot presentar-se en forma d’inflamacions i també pot arribar a provocar que un ull miri en direcció contrària a l’altre.