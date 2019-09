El bàtxelor en direcció d’empreses, la carrera amb més alumnes a l’UdA

El bàtxelor en administració d’empreses és la formació de la Universitat d’Andorra (UdA) que compta amb més estudiants. Segons dades del centre universitari, el total d’alumnes entre els tres cursos semipresencials de la carrera en l’últim curs va ser de 141, molt per sobre d’altres estudis com els Infermeria (105), Informàtica (71) i Ciències de l’Educació (53). Malgrat que que les matriculacions de cara al curs 2019-2020 encara no estan tancades, la previsió és que aquesta especialitat de formació reglada continuï liderant en nombre d’alumnes l’àmbit de les titulacions, sobretot perquè el segon bàtxelor més demandat, que és el d’Infermeria, s’imparteix només de manera presencial i ha assolit el límit d’alumnes permesos.

El director de l’UdA, Miquel Nicolau, explica que el nombre d’estudiants al bàtxelor d’Administració d’Empreses «va augmentant cada any». «És la carrera més demandada, no només aquí», explica el rector del centre universitari, que considera que un dels avantatges d’aquests estudis és que «tenen una aplicació pràctica molt àmplia» perquè «no et forma exclusivament per a un sector professional, sinó per a un sector genèric de gestió d’empreses». «Són titulacions potser de manual que tenen molts anys», conclou. Pel que fa a la resta de bàtxelors, que s’imparteixen en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el nombre d’estudiants és menor. El bàtxelor en Dret comptava amb 61 alumnes, el de comunicació amb 17, el d’Humanitats am 8 i el de Llengua Catalana, amb 2.

Flexibilitat en els estudis

Un altre dels avantatges d’aquesta carrera és la flexibilitat, ja que els estudiants tenen l’opció de fer-la presencialment, virtualment o semipresencial. En aquest sentit, Miquel Nicolau creu que això també aporta altres avantatges als estudiants que tenen una feina i que volen compaginar-ho amb els estudis. «És cert que a mesura que va passant la carrera hi ha una gran part d’estudiants que treballen», comenta Nicolau, que puntualitza que aquesta situació es comença a produir a partir del segon curs. Els estudiants que cursen el bàtxelor d’Informàtica també tenen aquesta opció. «Tant a informàtica com a Empresa deixem que l’estudiant esculli la modalitat que vol a cada assignatura», diu Nicolau.

Pel que fa al Bàtxelor d’Infermeria, Nicolau diu que malgrat que hi hagi saturació, no hi ha gaires estudiants que es quedin sense poder accedir als estudis. Una mostra de l’elevat interès per seguir aquesta formació és que al mes de juny ja hi havia 85 persones presincrites que posteriorment han de fer un examen d’admissió. A aquestes proves s’hi acaben presentant una cinquantena de potencials alumnes i malgrat que d’entrada vint es puguin quedar fora parcialment dels estudis d’infermeria, abans de l’inici de curs una bona part acostumen a ser repescats perquè hi ha estudiants acceptats inicialment que acaben renunciant a la plaça.

Preguntat per si cal augmentar el nombre de places, Nicolau explica que a hores d’ara no és una opció contemplada. «Nosaltres com a universitat pública estem fent titulacions que han de tenir un ús a Andorra i que han de ser estratègiques pel país», comenta el rector del centre, que afegeix que obrir una nova línia d’Infermeria suposaria «duplicar costos». A més, recorda que tampoc hi hauria prou demanda per fer-ho. L’opció d’incrementar el nombre d’alumnes per classe tampoc seria una opció amb força, ja que segons Nicolau, això provocaria que «trenquessim amb els principi de qualitat».

L’UdA compta amb més de 1.800 estudiants en totes les formacions. Pel que fa a les reglades, que inclouen els alumnes de bàtxelor i de màster, el centre compta amb 519 estudiants, mentre que pel que fa a la formació continuada, que engloba els cursos d’accés per a majors de 25 anys, els postgraus, els cursos d’actualització els seminaris, la xifra assoleix els 1.359 alumnes.