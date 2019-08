La ràpida actuació dels veïns evita que un incendi es propagui pel bosc

Un foc a la urbanització Els Jardins de Juberri a les 20.40 hores del vespre d'aquest dijous a una petita ermita dedicada a la verge de santa Rita va estar a punt de provocar una greu tragèdia. La ràpida actuació dels veïns va fer que el foc no avancés a l'espera de l'arribada del servei de bombers.

La superfície cremada és de 20 metres quadrats, aproximadament. Van desplaçar-se dues dotacions de bombers més el vehicle del cap de guàrdia. Un cop analitzada la situació, una de les dotacions va tornar a la base, quedant-se a treballar muntant una línia d'aigua una dotació.

Els bombers varen trigar poc més d'una hora en sufocar el foc i restablir la normalitat a la zona, però com destaca el cap de guàrdia Josep Maria Alonso, "cal destacar la ràpida i bona actuació dels veïns que varen impedir que el foc avancés". Alonso va afegir que "s'ha tingut molta sort que no anés a més, ja que és una zona on el terreny està molt ressec, plena de boscos".

Durant tot l'estiu, el Govern i tots els comuns porten a terme diferents campanyes de difusió per evitar incendis. En aquest sentit Alonso comentava que "recomanem que no es pot fer cap mena d'utilitat de foc en zones boscoses durant l'estiu i més, durant aquesta temporada que estem patint temperatures més altes del que són habituals"