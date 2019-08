Marín dona pràcticament per descartat l’heliport de les Tresoles

«Jo crec que no el veurem». Així de clara es mostra la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, quan se li pregunta sobre les possibilitats de veure fet l’heliport a la zona de les Tresoles. Potser l’expressió de la cara és més clarivident que les paraules, però tot i així, Marín admet que «no sé què passarà en un futur», però a curt termini, «crec que no». «Aquest 2019, no m’han dit res de res», va assegurar en una entrevista amb EL PERIÒDIC, tot recordant que després del moviment opositor que es va aixecar a la parròquia, s’estava pendent de rebre uns informes complementaris que havien d’elaborar experts francesos. «Van passar uns mesos, hi va haver eleccions i res», va insistir.



La cònsol recorda que malgrat que els primers informes veien viable la infraestructura, davant l’oposició veïnal es van demanar més informes. «Jo vaig dir que estaria al costat de la ciutadania i que si una gran part no volien, doncs que no, però que de moment fessin confiança als informes que faltaven i a unes proves que s’havien de fer», va manifestar. La sorpresa arriba quan no hi ha resultat. «Aquí ni proves ni informes», va assegurar.

Expectativa

Marín, que ja encara el final del seu mandat, es mostra a l’expectativa de saber què passarà i fins i tot no veu clar que el Govern segueixi insistint en la proposta. Sense tenir cap certesa, això sí.



Tampoc han tingut notícies de res els membres de la plataforma contrària a l’heliport de les Tresoles, que segueixen a l’espera de si els arriben o no els mateixos informes que Marín tampoc ha vist.



Amb tot, fa tan sols un mes, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, assegurava que «en breu» es podrien tenir els esperats documents elaborats per una empresa d’enginyeria francesa i que haurien d’avalar la construcció de la infraestructura en una parcel·la que territorialment pertany a Encamp, però que per proximitat té molta més afectació sobre Escaldes.



El ministre va detallar en aquella ocasió que arran de les recomanacions que havia observat l’empresa aeronàutica, l’equip encarregat del projecte havia introduït un seguit de modificacions perquè els tècnics gals en fessin la darrera validació. Un cop disposés de tota la informació, la intenció del titular d’Ordenament Territorial era reunir-se amb la plataforma per donar-los tots els detalls.



Uns dies abans, però, el cap de Govern, Xavier Espot, havia afirmat que l’heliport és «una infraestructura necessària però en tot cas està condicionada a un compromís electoral que és, no només que els informes tècnics a l’entorn de les Tresoles siguin positius, sinó que a més a més hi hagi el vistiplau de la plataforma ciutadana». D’aquesta manera, va apuntar que «si això no és possible pel primer motiu, pel segon, o per tots dos, haurem d’orientar els nostres estudis cap a una altra ubicació». Una porta oberta, doncs, a descartar una vegada més el projecte d’heliport que els darrers anys, tot i la insistència dels diferents executius que hi ha hagut, no han pogut materialitzar.



La llista de propostes fallides de la darrera dècada comença amb el roc del Patapou. En aquest cas el moviment veïnal sumat a la forta oposició del Comú d’Andorra la Vella, va comportar que tot i haver adjudicat el concurs per construir la infraestructura a la UTE Heliand-Cat Helicòpters, el desembre del 2012 el Govern liderat per Toni Martí aturés el projecte. Després es va tornar a intentar una nova ubicació a la capital, concretament a la Comella, però també va generar el rebuig dels veïns i la nova corporació local, encapçalada per Conxita Marsol, tampoc ho va acceptar. Finalment, el Govern i el Comú d’Encamp van signar un conveni per fer-lo a les Tresoles, però tampoc acaba de fructificar.