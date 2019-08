Torres ofereix el Prada de Moles a l’Andorra per construir-hi un estadi

El projecte de Gerard Piqué no té aturador. En només uns mesos, l’FC Andorra ha passat de militar a Primera Catalana a competir a la divisió de bronze. El salt a Segona B ha posat en una situació d’escac a tot el país, ja que, més enllà del repte esportiu que suposa, aixeca la incògnita sobre on jugarà el club tricolor en cas que assoleixi l’ascens. Una incògnita que sembla precipitada tenint en compte que la lliga no ha començat. Tot i això, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va indicar que «evidentment amb l’estat actual no complim els requisits, per tant, si es volgués mantenir el Prada de Moles, s’ha de fer tota una sèrie d’infraestructures i obres que de moment no les tenim. Nosaltres el Prada de Moles el tenim a disposició. Si l’FC Andorra volgués fer l’estadi, sempre hem dit que seríem favorables».

Torres va oferir el terreny per a la construcció d’un estadi. Ja no parlaríem de les quatre modificacions que es faran en la instal·lació de cara a aquesta temporada. «El Prada de Moles podria ser viable, el que passa és que les inversions que s’haurien de fer haurien de ser molt superiors perquè s’hauria d’ampliar la graderia, col·locar el camp de gespa, mirar si el camp es deixa com està o s’aixeca per si es fan aparcaments a sota... té moltes possibilitats», afegia.

La paraula estadi ressona per les valls d’Andorra des que es va saber que el defensa blaugrana, president i fundador de Kosmos Holding Group, havia decidit adquirir el club. Ara bé, cal recordar que la d’Encamp no és l’única proposta, ja que des d’Andorra la Vella, Conxita Marsol va oferir el l’Estadi Comunal i el Nacional, dues instal·lacions que pràcticament no requeririen modificacions. «És una decisió que hem d’analitzar entre tots. El Prada de Moles és un dels terrenys que està sobre la taula per poder acollir aquesta instal·lació però s’han de fer obres importants», apuntava Torres.

Primers passos

De moment, l’FC Andorra jugarà a Segona B i, en aquesta categoria, les modificacions que s’han de fer al camp són assumibles. De fet, fa dies va sortir l’adjudicació de l’ampliació de les instal·lacions esportives que contemplaven una ampliació dels vestidors, de la graderia, la pavimentació de la terrassa superior de l’edifici de les grades i una zona de bar. Afegir un vestidor farà que es desplaci la zona de magatzem i el fet que s’afegeixin aquests dos blocs d’obra farà que se sumin 108 seients a les graderies. També, es vol millorar el tancat perimetral.

«A part d’aquestes, n’hi ha unes altres que assumirà l’FC Andorra. Crec que s’hauria de doblar la graderia, que ara té entre 500 i 600 places. Però ja complirem els requisits per jugar a Segona B», va apuntar.