Da Silva i Mas, a la semifinal de l’Europeu Júnior

En la primera jornada de l’Europeu júnior de petits estats de vòlei platja, Andrea da Silva i Patrícia Mas es van classificar primeres de grup després de guanyar la Gomera i Catalunya. Les andorranes disputaran avui la semifinal contra Luxemburg, que ha quedat segon de grup. Pel que fa a la parella formada per Jennifer Trastoy i Laia Garcia, van començar amb bon peu, guanyant a la Gomera, però van perdre els dos partits posteriors contra Luxemburg i Catalunya, que les van vèncer per dos sets a zero. Trastoy i Garcia es van classificar terceres de grup, de manera que avui lluitaran per assolir entre la cinquena i la setena posició.

Miqui Ripoll, entrenador de la FAV, va valorar que les representants femenines «ho han fet molt bé totes, encara que la segona parella de noies no hagi aconseguit classificar-se per a les semifinals. Amb aquestes edats es noten els nervis abans de jugar, per això a la tarda se les ha vist més confiades i han jugat millor».

Pel que fa a l’equip format per Guillem Aymà i Gerard Verdú, va explicar que «al matí han guanyat amb dificultats a l’equip de la Gomera. Amb Liechtenstein els ha costat però al final han guanyat i s’han classificat primers de grup. També aniran a les semifinals».

Pel que fa a la competició, Ripoll va indicar que estaven satisfets perquè «el nivell està bastant igualat en tots els partits i, a excepció d’una victòria per dos sets a zero, està molt disputat».