Viladot comença el seu últim curs amb els Tigers

Aleix Viladot torna a l’equip del seu college, els Tigers de Mashalltown, després de militar en la lliga amateur més important del país. «És on competeixen tots els jugadors d’universitat quan fan el salt cap a lligues professionals. Tens l’oportunitat de destacar i que alguna universitat s’interessi en tu i transferir-te», explicava el jugador. Viladot hi va jugar amb els Lakeland Tropics.

«Vaig debutar al segon partit, en una posició que no era la meva, i només vaig estar al camp 45 minuts. L’equip va anar baixant a la taula i anava convocat però no jugava. No va ser fins als últims partits que no vaig tornar a jugar. Molts jugadors van marxar perquè ja no teníem opcions de play-off i preferien tornar a casa. Això em va donar l’oportunitat de jugar sis partits seguits que és el que volia jo, agafar ritme en un altre nivell», apuntava. «Era la meva primera vegada i l’experiència ha estat positiva. Potser m’esperava jugar més però he après un munt de jugadors que ja han acabat la universitat. He pogut aprofitar l’oportunitat», va afegir.

Ara toca centrar-se en el seu últim any als Tigers. «Ara sóc el capità principal i és genial que els meus companys confiïn en mi perquè els pugui guiar i compartir l’experiència que he obtingut amb la selecció i l’Andorra. El nostre objectiu és tornar a guanyar la conferència, tenim molt bon equip i crec que el repte és assumible». Ahir van jugar el primer amistós.