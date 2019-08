Balanç positiu de les festes majors d’Encamp i la Massana

Tant Encamp com la Massana van viure ahir la darrera jornada de festa major coincidint amb el dia de Sant Roc. Just abans de presenciar la tradicional missa, a les dotze del migdia, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va comparèixer davant dels mitjans de comunicació per fer balanç de la festivitat que va celebrar-se entre el 15 i el 16 d’agost. Malgrat que encara quedava per endavant una tarda i nit plenes d’actes, Torres va destacar que la festa major estava anant bé: «L’afluència de gent és important i estem satisfets de com estan funcionant els actes; a més, no hem tingut queixes ni incidents».

Per la seva banda, el cònsol major de la Massana, David Baró, després d’acudir a la tradicional missa de Sant Roc, va mostrar-se «molt content» de com han anat totes les festes majors de la parròquia, a l’espera que aquest cap de setmana se celebri la d’Arinsal. «L’afluència ha variat en funció dels pobles, però ha anat tot molt bé i s’ha fet festa amb moderació i sense aldarulls», va posar de relleu Baró.