El Govern treballa en el projecte d’una rotonda a la cruïlla del Dia

El cònsol major de la Massana, David Baró, va avançar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que el Govern està treballant en el projecte d’una rotonda a la sortida de la Massana direcció a Ordino, un dels punts negres de la CG3 i per al qual els mandataris massanenc i ordinenc fa temps que reclamen accions concretes amb l’objectiu de reduir-ne la sinistralitat.

Baró va explicar que la propera setmana es reunirà amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, per parlar de les inversions de la parròquia, entre les quals hi ha la d’aquesta rotonda, que ha de servir tant per ordenar la circulació en l’encreuament de la CG3 amb el supermercat Dia i l’heliport, com per conduir cap al vial que vol construir-se per fora de la Massana. «La rotonda es farà», va mostrar-se convençut el cònsol major tot confiant que el Govern inclogui el projecte en el pressupost per a l’exercici 2020.

Tot i que la infraestructura ja està projectada i Baró n’ha pogut veure algun plànol, encara queden alguns serrells per tancar. «Per exemple, hi ha un privat que ha de cedir part del seu terreny per poder construir la rotonda», va indicar el mandatari massanenc. De tota manera, va voler deixar ben clar que «una cosa és la inversió de la rotonda i l’altra el pressupost del vial, que pot costar entre 40 i 50 milions d’euros i trigarà el que trigarà perquè són molts diners, ja que es tracta d’una obra molt dificultosa i fins i tot inclou un túnel».

Altres inversions

Més enllà de reivindicar la construcció de la rotonda de sortida de la Massana cap a Ordino, Baró va insistir en les actuacions que cal fer a la carretera d’accés a Pal i Arinsal. «Tal com es va preveure en els programes electorals tant de CC com de DA, cal eixamplar la calçada per adequar-la a la mida reglamentària així com construir les voravies que falten, ja que ara pràcticament no n’hi ha enlloc», va matisar el cònsol major. De fet, Baró va destacar la importància de dur a terme aquesta actuació per tal de millorar la xarxa viària que uneix la Massana amb Pal i Arinsal perquè ara hi ha alguns punts negres. «Fins ara s’ha actuat molt en el tram entre la Massana i Ordino», va remarcar el cònsol tot insinuant que s’han desatès la resta de carreteres.