Bombers reclama una major precaució contra els incendis

Un incendi va cremar 20 metres quadrats de la capella i els seus voltants dels Jardins contemporanis de Juberri la nit de dijous. Tot i que la incidència de les flames va ser de poca consideració, Bombers va denunciar les mesures de seguretat i de prevenció contra el foc que hi havia al lloc dels fets, de propietat privada, però d’ús públic. De fet, el cap de guàrdia, Josep Maria Alonso, va assegurar que «la col·laboració dels veïns va ser inestimable perquè les flames no avancessin cap al bosc mentre arribaven les dotacions». En aquest sentit, el cos va anunciar que demanarà al Comú de Sant Julià «més conscienciació i inclús actuacions» per evitar incendis forestals a l’estiu.

Els agents van constatar que la instal·lació afectada estava recoberta «de fusta i de tela asfàltica». A l’interior, a més, «hi havia moltes espelmes», motiu pel qual la hipòtesi principal és que «el vent tirés un ciri encès i prengués l’interior». Tanmateix, la capella disposava d’un equipament de música i tampoc descarten que els cables elèctrics patissin un curt-circuit. La Policia ha obert una investigació que se centra a visualitzar les imatges de la càmera de seguretat que hi ha instal·lada a la capella.

Els veïns van detectar les flames i van donar l’avís als Bombers a les 20.42 hores. A l’espera de la seva arribada, van intentar extingir el foc amb «garrafes d’aigua i extintors», van precisar les fonts consultades, que també van confirmar que «la mànega dels jardins no tenia prou pressió per sufocar les flames». Els bombers van tardar 20 minuts a arribar al lloc dels fets. «El temps en sortir de la caserna d’Andorra la Vella i pujar fins a Juberri amb camions carregats amb tones d’aigua», van explicar. Van defensar que va ser una actuació «ràpida», però també van comprendre que «els minuts d’espera es fan interminables quan estàs davant una situació com aquella». En concret, es van desplaçar dues dotacions del cos: un camió amb 4.000 litres d’aigua i material i un altre amb 8.000 litres més d’aigua i 200 d’escuma.

Els agents van tardar una hora i mitja en controlar i extingir el foc, que va calcinar tota l’ermita. Bombers va reiterar la importància de prevenir el risc d’incendis. «Encara que les temperatures no siguin més altes que les de finals de juny i les de juliol, superem els 30 graus. A més, fa setmanes que no plou i la muntanya està molt seca». Per tot plegat, «el risc d’incendis forestals és alt», van manifestar. Per aquest motiu, «tot i que és de sentit comú», van tornar a recordar les mesures de seguretat en aquestes situacions: no tirar coets ni fer barbacoes, així com «no encendre veles ni mistos ni res que comporti foc».