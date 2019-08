De Montmeló als radars i les esquenes d’ase

Que a l’avinguda de les Moles d’Ordino sembla haver-hi un problema amb els excessos de velocitat dels vehicles que hi circulen sembla evident. Especialment si es fa cas als nombrosos comentaris que es van generar ahir a les xarxes socials com a resposta a la notícia publicada per aquest rotatiu en què es donava a conèixer les queixes d’uns veïns que fins ara no han rebut resposta.

Una de les persones que va deixar testimoni és Olga Royo. «Jo visc a la zona i una gran part dels vehicles, a part de la velocitat, confonen la línia continua amb la discontinua. Si la policia es posés NOMÉS una setmana allà, amb la recaptació pagàvem les obres del país», afirmava. Ramon Rizos de la seva banda, deixava clar que «ja ens hem queixat moltes vegades al Comú d’Ordino sense cap resposta» i reclamava «radars ja». Petició a la qual Bet Sense hi afegia que fossin de tram.

Entre els comentaris, també els d’algun ciclista, com Claude Benet. «És veritat, jo hi passo sovint amb bici i alguns vehicles de tot tipus van massa ràpid», manifestava, rebent el suport d’un altre veí, Jesus Arias: «Certament, jo visc a l’Edifici Prat de la Mola, i ho veig i ho sento tots els dies. Totalment d’acord amb el Claude respecte al comentari!».

Però les solucions no acabaven aquí. Jordi Arajol es mostrava partidari d’instal·lar-hi uns batxes (el que es coneix com a esquenes d’ase) «i solucionat. Més efectiu i econòmic que un radar». Amb tot, un altre usuari responia que potser no era la millor sortida. «Aquesta solució ja la van implementar fa molts anys. Varen fer una espècie de vado invertit i l’únic que van aconseguir és desballestar els vehicles de qui respectava els senyals. Els que no, passaven més de pressa», recordava Antonio Moral.

El que també va quedar clar és que aquest tram no és l’únic que preocupa. De fet, Montse Pons també reclamava atenció per la zona de la Cortinada. «I a la Cortinada?? Sembla el Circuit de Montmeló», exposava molesta.

De respostes, però, només en van donar els internautes, ja que ni el comú ni Govern van contestar la petició d’EL PERIÒDIC.