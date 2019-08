L’AFA intervé la companyia Assegurances Generals

Els informes que l’havien d’avalar, no s’han presentat

Assegurances Generals és una de les companyies històriques del país. Es va crear el 1984 i el capital pertany, pràcticament a una sola família. L’excepció la posa una petita part de capital que tal com consta en la pàgina web de l’empresa va ser adquirida per una societat d’assegurances bulgare BUL INS amb la finalitat de fer un intercanvi de participacions.

Les mateixes fonts van indicar que la intervenció té caràcter provisional si bé va arribar després que des de feia temps se sospités que la companyia no feia les coses correctament. Les fonts consultades van argumentar «irregularitats», si bé no van concretar de què es tractava.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va intervenir ahir la companyia Assegurances Generals per tal d’investigar possibles irregularitats en la gestió que duien a terme els seus responsables. De fet, la intervenció va comportar, també, la destitució dels dos caps visibles si bé segons van confirmar fonts coneixedores del cas a EL PERIÒDIC, no es va produir cap detenció.

