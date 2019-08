Les ones Martenot sonen al Festival Orgue&nd

El Festival Internacional Orgue&nd compta avui amb un instrument carcterístic, les ones Martenot, que protagonitzarà part del concert que es realitzarà a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella (21.30 hores).

La quarta cita de l’esdeveniment té el títol de Noves poètiques, amb Nathalie Forget tocant les ones Martenot, acompanyada per Ignacio Ribas, l’organista titular de Sant Esteve. Les ones Martenot és un instrument electrònic inventat el 1928 pel violoncel·lista francès Maurice Marteno. Està format per un teclat, diversos altaveus i un generador d’ones. En el seu funcionament s’utilitza el principi d’heterodinació, que consisteix a generar una nova freqüència mitjançant la barreja de dos o més senyals. Forget és una de les principals exponents d’aquest instrument, pel qual va ser guardonada per unanimitat amb el primer premi al Conservatori Nacional Superior de París. Ha fet concerts a tot Europa, als Estats Units i a Mèxic amb els principals directors i conjunts.