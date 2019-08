El 25% dels edificis públics ja tenen auditoria energètica

Gran part dels centres educatius, que són els que representen «el gruix més gran de consum» i que «sempre s’han considerat prioritaris per millorar el confort i a la vegada sensibilitzar els alumnes», ja compten amb una auditoria per determinar l’eficiència energètica global de l’equipament. Segons va informar el Govern a l’ANA, els estudis ja s’han dut a terme en el 25% dels edificis calefactats per gasoil i gestionats per l’administració, tal com s’estipula a la Llei d’Impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, aprovada l’any passat. L’article 42 del text especifica que, entenent que l’administració pública ha de seguir «un rol exemplar», totes les infraestructures han de comptar amb els estudis abans de l’any 2022 «per assolir els requisits d’eficiència energètica en l’edificació».



A part de l’obligatorietat de disposar d’un «manual intern d’ús energèticament eficient de les instal·lacions», la llei apunta que s’han de «substituir els seus equips de producció d’energia, quan arribin al final de la vida útil, per equips d’alta eficiència energètica amb prioritats d’aquells que utilitzin energia de font renovable», així com «incrementar la sensibilització de la societat civil, de les organitzacions privades i de les autoritats públiques respecte del valor del model energètic, el seu paper i la seva transformació». Com que la normativa parla del concepte administració pública, des del Govern afirmen que «les obligacions s’estenen a l’administració comunal, que haurà de fer les mateixes actuacions».



Una de les institucions que ha demanat l’auditoria energètica és l’UdA, en una iniciativa que també s’emmarca en el seu Model estratègic 2018-2022. Tal com s’estableix en el plec de bases del concurs públic per dur a terme l’auditoria, l’abast dels treballs és per a tot el conjunt de l’edifici, incloent-hi «les instal·lacions de climatització, calefacció, enllumenat o les característiques constructives», entre altres, així com els seus usuaris «i les condicions d’ús que en fan de l’edifici».



L’equip tècnic que resulti guanyador haurà de fer una visita a l’edifici amb els responsables del centre i del seu manteniment. Una visita que servirà per complementar les dades que facilita el centre i completar la informació de «consums energètics, els equips i sistemes d’instal·lació». En l’estudi, s’hauran d’inspeccionar les façanes, obertures i cobertes o les instal·lacions de calefacció, ventilació i refrigeració. També l’anàlisi de les xarxes elèctriques, del mesurament de les temperatures o les condicions d’il·luminació, entre d’altres.