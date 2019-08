Gili demana els comptes d’Avatel des del 2016

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Rosa Gili, ha demanat a Govern diferent documentació vinculada a la societat Avatel Telecom, a la qual Andorra Telecom hi participa mitjançant un paquet del 37% de les accions, comprades ara fa uns anys. Segons es va informar mitjançant un comunicat, la política escaldenca vol tenir accés als comptes d’aquesta societat en els tres darrers exercicis, així com als informes i estudis utilitzats per la companyia pública de telecomunicacions per tirar endavant la compra d’aquests títols. Des de la formació socialdemòcrata es considera «important» poder fer un seguiment de la marxa d’aquesta empresa, tenint en compte que, en el seu dia, la companyia pública de telecomunicacions hi va realitzar una elevada inversió.



En l’escrit tramitat la setmana passada a Sindicatura, la parlamentària socialdemòcrata demana, en primer lloc, que se li faciliti una «còpia dels comptes auditats, dels exercicis 2016, 2017 i 2018 de la societat Avatel Telecom», tot recordant que, d’aquesta companyia, «Andorra Telecom va comprar-ne el 37% de les accions». A més, demana poder tenir accés als estatuts de la societat i una «relació dels socis que ha tingut des de l’any 2016 fins a la data d’avui». La consellera general del grup socialdemòcrata també vol una «còpia del pla de negoci i de tota la documentació relacionada» amb la companyia pública va prendre la decisió d’adquirir aquest paquet accionarial.



Gili va voler recordar que la compra d’Avatel, en el seu moment, va suposar «una inversió de molts milions d’euros» per part d’Andorra Telecom. Per això, va apuntar que «ens sembla convenient fer-ne un seguiment acurat» de la seva evolució, fet pel qual se sol·licita aquesta documentació.