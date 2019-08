Talls puntuals a la CG1 per les purgues a la zona de l’esllavissada

Els vehicles que circulen per la CG1 es van trobar al llarg del dia d’ahir amb diversos talls puntuals en arribar a l’altura del Punt de Trobada. El motiu? Els moviments de purgues que se segueixen produint a la muntanya on hi va haver l’esllavissada ara fa una setmana. Segons es va informar des del Govern i també ho van corroborar els Bombers, quan els despreniments generen gaire pols i això podria afectar la visibilitat dels conductors, es procedeix a aturar el trànsit fins que la situació es normalitza.



Aquests petits talls són els que es van registrar ahir i que en alguns moments van provocar retencions. Amb tot, des de l’àrea de Mobilitat es va indicar que no s’havien produït excessius problemes de trànsit. En concret, des de les 11.15 hores fins a les 13.50 hores, es va registrar un quilòmetre de cua per abandonar el país a través de la frontera francoandorrana, mentre que a la frontera del riu Runer, es va produir entre un quilòmetre i 1,5 quilòmetres de retenció entre les 11.30 hores i les 13.35 hores. Durant la resta de la tarda i fins al moment de tancar l’edició, la circulació va ser fluida a totes les vies del país.

Neguit

Malgrat que des del Govern ja s’havia advertit de la possibilitat que s’anessin produint despreniments de poca importància i que si la pols afectava la circulació, es podrien produir talls puntuals, el cert és que dissabte a la nit una d’aquestes purgues va tornar a generar neguit entre els conductors.



Amb tot, des de l’Executiu ahir al matí es va recordar que aquests moviments estan «previstos i controlats» pels tècnics. Igualment, es va assenyalar que les purgues no han d’arribar a la carretera, però sí que poden aixecar pols que és el que dificulta la visibilitat.



Un dels cossos que té presència permanent a la zona són els Bombers. En aquest sentit van manifestar-se en la mateixa direcció que el Govern, insistint que els geòlegs fan un control precís de la zona i que per tant, en cap cas es produeixen situació de perills, perquè si no fos així, no es deixaria circular. Des del cos antiincendis també es va indicar que el dispositiu de control s’allargarà «durant uns dies més», mentre es puguin anar produint els moviments de purga, sense concretar quan es podria arribar al final.



D’altra banda, dissabte va reobrir el centre comercial Punt de Trobada, després d’una setmana tancat i d’un treball intens per refer-se dels danys materials que va provocar l’esllavissada. Tot i les destrosses que la força de l’aigua va produir a l’interior, els compradors que hi van acudir van trobar normalitat. Només segueix tancat el pàrquing exterior.