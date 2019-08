El Govern anuncia canvis en la Llei de residus en pro de l’economia circular

El Govern preveu modificar la Llei de residus per tal de promoure l’economia circular i reduir al mínim la pressió sobre els recursos naturals, l’aigua i els ecosistemes. Així va anunciar-ho el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ahir en la ponència que va oferir durant la jornada de la Diada Andorrana, que enguany arribava a la seva 32ena edició i girava entorn de l’economia circular al Principat, en el marc de la 51ena Universitat Catalana d’Estiu.

Segons va recordar Rossell, l’any vinent finalitza el Pla nacional de residus que el Govern va aprovar al 2001 i, per això, aprofitaran el nou pla per incorporar «les grans línies de gestió de residus de la UE, així com uns percentatges de reciclatge més ambiciosos, un aclariment de l’estatus jurídic dels materials reciclats, la intensificació de les mesures de prevenció i gestió de residus, i la gestió dels residus alimentaris i dels productes que contenen matèries primeres fonamentals». A més, tal com va subratllar durant la seva intervenció, l’objectiu és incorporar els preceptes de l’economia circular com ja va fer-se en la darrera actualització del pla al 2017.

Els sectors econòmic, polític i social reivindiquen que els ciutadans s’impliquin en la transformació

El secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat va defensar que amb aquest pla es crearan llocs de treball i va avançar que ja disposen d’un primer full de ruta per començar a treballar en base als següents deu punts: modificar la Llei de residus; disminuir el consum excessiu de plàstics i prohibir els d’un sol ús; reduir el malbaratament alimentari i la generació de productes de rebuig; promoure hàbits de consum més sostenibles; minimitzar els residus i fomentar la reutilització de materials i el reciclatge, sobretot en el sector de la construcció; implementar pràctiques de contractació públiques sostenibles; limitar l’ús del paper a l’administració; donar suport a les empreses perquè siguin més sostenibles; i consolidar l’Associació de Gestors de Residus com a interlocutor. De fet, Rossell va subratllar que aquest pla «s’haurà d’elaborar conjuntament entre les administracions públiques, els agents econòmics i socials i la societat civil».

Aplicació de l’economia circular

La directora de Ctrasa proposa tractar la brossa abans de valoralitzar-la energèticament, com a la majoria dels països veïns

Durant la jornada van intervenir altres experts en la matèria com la directora de Ctrasa, Cristina Rico, que va reivindicar que «el més important és no produir el residu» i va proposar «tractar la brossa abans de valoralitzar-la energèticament, com es fa a la majoria de països europeus». Des de la CEA, el seu gerent, Iago Andreu, va mostrar la seva predisposició a liderar la societat civil i l’empresariat en el pas de l’economia lineal cap a la circular. I en clau energètica, el director general de FEDA, Albert Moles, va fer una crida a «moderar el consum de l’energia» i va destacar el paper de la parapública, que treballa per incrementar la producció nacional d’energia amb l’objectiu d’aconseguir cobrir el 30% de la demanda a través d’energies netes al 2030.

La jornada, segons va compartir la doctora en Educació Ambiental Marta Fonolleda a través del seu compte de Twitter, va tenir «molta participació i assistència» i també va comptar amb les aportacions de diversos polítics. Entre aquests, el conseller general de terceravia, Josep Majoral, va manifestar que «assolir els principis de l’economia circular és possible sense perjudicar els ciutadans» i va explicar que l’objectiu de terceravia és «apostar per premiar aquells que fan bé la feina alhora que ajudar i formar aquells altres que no la fan bé».