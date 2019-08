Verdú i Aymà s’emporten el Campionat d’Europa júnior

L’equip masculí sub-18 es va proclamar ahir campió de l’Europeu dels Petits Estats que s’ha disputat a Andorra la Vella. La parella femenina formada per Andrea da Silva i Patrícia Mas va fregar el doblet però va acabar caient en un ajustat partit contra Catalunya. L’organització ja pensa en la pròxima edició.

Gerard Verdú i Guillem Aymà van estar a un pas de l’eliminació a la semifinal que es va disputar dissabte però des de la primera jornada de la competició van demostrar que, encara que les coses es compliquessin, lluitarien per assolir la victòria. Es volien endur l’or i ho van aconseguir. A la final van mostrar la seva millor versió. Es van adjudicar el primer set 14 a 21, van cedir en el segon però, al tie break definitiu, Andorra va ser clarament superior i assolia la victòria amb un 10 a 15.

Les noies saltaven a la pista després del triomf dels representants masculins, per enfrontar-se a una Catalunya amb poca envergadura però un equip físicament molt fort. La final va ser molt ajustada. Les catalanes guanyaven el primer set 18 a 21. En el segon, Andorra va batallar de valent per forçar el tie break amb un ajustat 22 a 20. En el darrer parcial les representants andorranes van estar un punt per sota i van acabar cedint 9 a 15 en un torneig on van assolir una segona posició molt meritòria després d’una gran actuació durant totes les jornades.

Des de la federació de voleibol, Miqui Ripoll va indicar que estaven molt satisfets dels resultats i que s’hagi pogut mostrar la feina que fan els esportistes. Així mateix, va expressar que hi havia una voluntat de donar una continuïtat al torneig per poder preparar Andorra 2021 però encara no saben el format que adoptarà la competició.