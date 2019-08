Una vintena de denúncies per acampar a Aigüestortes

Membres dels Agents Rurals van recuperar un exemplar de mussol banyut (Asio otus), una espècie protegida, amb una ala trencada al municipi d’Os de Balaguer, a la comarca de la Noguera. Un veí d’aquesta localitat va trobar l’animal i en observar que no podia volar va avisar el cos. Membres del cos van recollir el rapinyaire i el van traslladar al Centre de recuperació de fauna salvatge de Vallcalent, a la ciutat de Lleida, per tal que el mussol es pugui recuperar de la fractura i pugui ser retornat al medi natural.

D’altra banda, els Agents Rurals van denunciar davant el jutjat de Tremp una empresa de tractament d’àrids per un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. El cos responsabilitza la firma d’haver derivat aigua i haver deixat sense aigua un tram de 480 metres del riu Conques, a Gavet de la Conca (Pallars Jussà), cosa que va obligar a rescatar els peixos que hi van quedar aïllats. Els Agents Rurals es van posar en contacte amb l’empresa, que va accedir a alliberar l’aigua i va col·laborar en tot moment, segons el cos. Els delictes pels quals va ser denunciada poden comportar penes de presó de fins a cinc anys, multa de fins a 24 mesos i inhabilitació especial de fins a tres anys.

Els Agents Rurals aixequen una vintena de denúncies per pernoctar al parc nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici durant aquest mes d’agost. Van interposar durant l’agost més d’una vintena de denúncies a diferents persones per acampar amb tendes de campanya, fer bivac o pernoctar a l’interior de vehicles a la zona del parc nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici. L’organisme recorda que fora dels refugis està prohibit pernoctar en aquest espai natural protegit en qualsevol modalitat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació