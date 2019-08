Marsol, convidada a les festes de Viana do Castelo

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va ser convidada a les festes de la Romaria de Nossa Senhora d’Agonia, a Viana do Castelo, capital de la regió de l’Alto Minho, que és d’on prové la tercera part de la comunitat portuguesa resident al Principat. Marsol va rebre la invitació per participar a l’esdeveniment del president de la Cambra Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, i va estar acompanyada pel director del grup de folklore Casa de Portugal d’Andorra, Jose Luis Carvalho. Va ser convidada d’honor a la Desfilada de la Mordomia, que va comptar amb la participació de més de 600 noies provinents de set països (entre els quals Andorra), totes portant els diferents vestits tradicionals de la regió. També va poder veure el Cortejo das Festas d’Agonia, una desfilada amb milers de persones.