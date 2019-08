El MoraBanc presenta els dorsals del nou curs

El MoraBanc va fer públics els dorsals del nou curs. I és que, després de l’onada de fitxatges que ha rebut aquest any el club, ahir es va observar un gran nombre de canvis que els aficionats hauran de memoritzar. Només són quatre els jugadors de l’any passat que es queden a l’equip i els quatre repeteixen dorsals. Moussa Diagne portarà el 21; David Walker, el 23; Guille Colom, el 24 i David Jelinek, el 25.

Pel que fa a les noves incorporacions, Tyson Pérez portarà el número 1; Bandja Sy, el 2; Nacho Llovet vestirà el número 9; Frantz Massenat lluitarà el 10 a la samarreta; Clevin Hannah vestirà l’11 i Jeremy Senglin portarà al 30.

Així doncs, el club ja té definits els dorsals que portaran els jugadors de cara a la temporada que encara no ha arrancat. El que encara està per descobrir és com seran les equipacions d’aquest nou curs. Per això encara s’haurà d’esperar al setembre. De moment, aquesta setmana hi haurà les presentacions oficials dels nous fitxatges.