Les reformes al Teatre Comunal seguiran a la tardor

La remodelació del Teatre Comunal d’Andorra la Vella continuarà la pròxima tardor. La corporació de la capital té plantejat convocar un concurs per realitzar la segona fase dels treballs, per donar una nova cara a la instal·lació i realitzar-li millores que consideren del tot necessàries per al futur de l’equipament.

Les tasques van iniciar-se amb el canvi del pati de butaques, el teló, arranjaments elèctrics, el terra i treballs de pintura, que el passat mes de maig es van estrenar, coincidint amb el Festival internacional de pallasses d’Andorra. En aquesta segona es planteja arreglar el vestíbul del teatre, les escales i realitzar algunes millores als camerinos. El vestíbul serà on se centrarà la part més important de les obres d’adequació. Bona part de la remodelació total de l’edifici va ser la que es va inaugurar al maig i que va tenir un pressupost de 192.000 euros. La pròxima que es portarà a terme a la tardor serà d’inferior valor.

Des del comú de la capital s’ha assenyalat diverses vegades que el Teatre Comunal necessitava urgentment un «rentat de cara» i que és una obra totalment «necessària» per modernitzar la instal·lació, per permetre donar una major comoditat a tots els usuaris.

L’equipament està en funcionament des del 1995. El 2018 la corporació va renovar el contracte de lloguer de la instal·lació per una durada de deu anys pagant un lloguer de 4.500 euros mensuals.