El Mag Lari, protagonista a la festa major de la Seu

El Mag Lari serà un dels protagonistes de la festa major d’enguany a la Seu d’Urgell. L’artista oferirà dijous al Palau Municipal d’Esports de la capital de l’Alt Urgell (22 hores) la sessió tradicional de teatre de les festes, que enguany porta per nom Una nit amb el Mag Lari, que combinarà màgia, ironia, aparicions, desaparicions i la participació del públic. Segons informa RàdioSeu, les entrades anticipades es poden adquirir a un preu de 12 euros a Turisme Seu i a l’àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. La compra de l’entrada la taquilla costarà 15 euros.

L’espectacle del Mag Lari combinarà elegància, ironia i la presència escènica.

En declaracions del mateix artista, «després de més de 25 anys fent funcions per tot arreu, m’adono que la meva vida és una gira constant i, en el fons, el que més m’agrada és estar sobre els escenaris, com més diversos millor, coneixent gent i llocs diferents, fent el que se’m dona millor: il·lusionar i fer riure el públic». El Mag Lari remarca que la nit de dijous serà «una nit de festa per a mi perquè la passaré amb vosaltres».

Encara que la festa major de la Seu s’iniciarà oficialment divendres 24 d’agost, durant aquesta setmana ja hi ha diverses propostes lúdiques previstes per a tots els públics per escalfar motors. Avui hi ha programada l’actuació musical d’El Pot Petit, que també tindrà lloc al Palau Municipal d’Esports de la Seu (19 hores). Es tracta d’un espectacle familiar i festiu que combina la música, els titelles i les danses. En el concert es podrà gaudir de cançons en directe amb vuit músics dalt de l’escenari.

Produccions Odradek presentarà demà l’espectacle familiar Artil·luxis al pati de la Biblioteca de Sant Agustí.

La proposta, que és gratuïta, oferirà dues sessions: a les sis de la tarda i a les vuit del vespre. Artil·luxis és, segons els mateixos artistes, una proposta que vol ser la continuació d’un estil de fer espectacles al carrer, que incorpora artefactes tant sonors com òptics. A partir de les 22 hores, tant joves com adults podran gaudir de la projecció de cinema a la fresca Green Book, a la plaça dels Oms. El film va obtenir tres Oscars.