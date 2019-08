Detingut un home per pegar la filla de menys de 16 anys

Un home resident de 47 anys va ser detingut divendres al migdia per haver agredit presumptament la seva filla menor de 16 anys, a qui li va causar «diverses marques al cos», va constatar la Policia en el balanç setmanal d’arrestos que va comunicar ahir. Els fets haurien tingut lloc al domicili particular de la família a la capital. No va ser l’únic cas de violència domèstica: una dona de 19 anys i un home de 25 van ser arrestats presumptament després d’agredir-se mútuament a la via pública d’Arinsal la matinada de dissabte. Segons la Policia, a l’home se li van trobar 11 grams de marihuana i 0,8 grams d’haixix mentre que la dona es’hauria resistit a la detenció i també hauria desobeït els agents.

Els agents van controlar 16 persones la setmana passada, entre les quals també destaca un home no resident de 25 anys. El jove hauria accedit il·lícitament al xalet d’un conegut la matinada del dimarts aprofitant que el propietari es trobaria de vacances fora del país. «Va fer ús d’un turisme estacionat al garatge, retornant-lo posteriorment», va explicar el cos, a la vegada que va precisar que no va causar-li cap dany ni va tenir la intenció de robar-lo. La Policia va detenir set persones per cometre un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol. L’alcoholèmia mitjana va ser d’1,13 grams d’alcohol per litre de sang (g/l) i la taxa més alta (1,37 g/l) l’hauria donat un home de 30 anys la matinada de diumenge.