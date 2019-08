Martínez-Illescas vol la connexió de la xarxa d’aigua amb la capital

El conseller liberal de l’oposició al Comú d’Escaldes-Engordany, Higini Martínez-Illescas va reclamar ahir a la majoria la necessitat de dur a terme la connexió de la xarxa d’aigua amb la de la capital per tal de poder fer front a una situació de catàstrofe natural que deixés la parròquia sense aigua durant un llarg període de temps. «La nostra obligació és prevenir el què pugui passar. La primera fase de la connexió ja es va fer i tenim una sala soterrada sota la Dama de Gel, nosaltres pensem que és necessari fer la fase dos i connectar», va manifestar el conseller, insistint que no es pot esperar a «haver d’anar a correcuita quan ja tinguem el problema».



La petició va arribar després d’una pregunta formulada durant la sessió de consell de comú que es va fer ahir, en la qual es demanava a la corporació quin era «el pla B» en cas de problemes. En aquest sentit, la cònsol major, Trini Marín, va recordar que després dels problemes d’aigua que es van viure el 2015, s’ha procedit a la construcció de dos nous dipòsits que donen autonomia de subministrament durant 72 hores, ja s’ha adjudicat la construcció d’una nova ETAP i va mostrar-se confiada que Capesa «busca noves captacions» per tenir més d’una opció.



Però en relació a la proposta de connexió amb la capital, Marín la va deixar per més endavant, apuntant que tampoc seria una solució definitiva perquè no donaria servei a tot el territori escaldenc, sinó que només arribaria fins a l’altura del carrer Isabel Sandy i veia difícil que durant un període llarg es pogués subministrar aigua a les dues parròquies. «No vull dir que no s’hagi de fer, però no és fàcil tècnicament. Cal fer un estudi de les pressions i caldria fer les separatives tant de l’avinguda Fiter i Rossell, com de Doctor Mitjavila abans de poder fer les connexions. Vull creure que en un futur se solucionarà», va apuntar Marín.

Amb tot, les explicacions no van convèncer Martínez-Illescas, que considera que tot i les complicacions tècniques, «políticament no interessa». I va assegurar que econòmicament seria fàcil d’assumir perquè el cost no superaria els 35.000 o 40.000 euros.



De la seva banda, la consellera del PS, Cèlia Vendrell, tot i compartir el punt de vista del conseller liberal va plantejar la necessitat de reflexionar sobre la gestió que s’està fent de l’aigua. «Cal una reflexió a nivell de país i modificar la llei d’aigües que és del 1985 i està completament obsoleta», va exclamar. Vendrell considera que fora bo plantejar la possibilitat que els comuns deixessin la gestió en mans d’una agència nacional.



En la sessió també es va aprovar el nou projecte de Llei de finances comunals que han treballat tots els comuns i que s’entrarà al Consell General.

Proposta de canvis al POUP per alliberar més espai

El conseller liberal va donar a conèixer ahir que un propietari interessat a construir a la zona del Clot d’Emprivat ha proposat a la corporació alliberar més espai arran de terra, a canvi de poder construir més en amplada (per exemple, que en comptes de poder fer només un pis, se’n puguin fer dos) a les plantes més altes de les torres de fins a 20 plantes que es poden aixecar. Ara, el mínim a alliberar és el 15%, però el privat proposava arribar al 30%, una mesura que Higini Martínez-Illescas veu positiva, ja que creu que beneficiaria a totes les parts. Els ciutadans, perquè guanyarien zones verdes, i els privats perquè podrien disposar de més pisos en les plantes més altes. La proposta va rebre el suport de Cèlia Vendrell, que va destacar que no canviari l’alçada de les torres ni els metres totals edificats. Des de l’oposició es defensa que el canvi no seria complicat, però la cònsol va rebutjar fer-lo a tan pocs mesos del final del mandat, ja que a parer seu caldria tornar a fer un estudi per determinar si el canvi seria sostenible i es podrien assegurar els serveis d’aigua o electricitat per a totes les construccions. Creu que per un privat no es pot actuar tan ràpidament.