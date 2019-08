Martínez es penja la plata als Mundials de Newcastle

Els Mundials de Trasplantats tenen lloc del 17 al 23 d’agost i és un esdeveniment multiesportiu internacional que se celebra bianualment i que aplega més de 2.000 participants d’una seixantena de països. Aquests Mundials, que sumen enguany 35 anys, busquen promoure la necessitat de conscienciar el públic sobre la importància de la donació d’òrgans i teixits. Martínez fa molt temps que es prepara per la fita i ho compagina amb la feina. Es va assabentar de l’existència d’aquests Mundials fa dos anys, quan es disputaven a Màlaga i, des d’aquell moment, va decidir que participaria en la pròxima edició. Tot i que ho va intentar, no va aconseguir que cap altre atleta andorrà s’hi animés.

Per a Maria Jesús Martínez, aquest primer resultat és una recompensa a l’esforç desenvolupat fins ara: «Malgrat que la prova ha estat dura, amb molts revolts i desnivells, estic satisfeta perquè ho he donat tot», va assegurar. L’andorrana va arribar darrere la britànica Ottile Quince, primera classificada a la general, i «una autèntica experta en curses de ciclisme». L’andorrana afronta els 30 quilòmetres en ruta d’avui amb molt d’optimisme i la seguretat del resultat obtingut durant aquesta primera jornada.

Va dir que aniria a totes i ahir ho va demostrar. Maria Jesús Martínez és la primera esportista andorrana a participar en uns Mundials de Trasplantats i el debut, en els que s’estan disputant a Newcastle (Anglaterra), ha estat immillorable. Martínez es va penjar la medalla de plata de la seva categoria, de 30 a 39 anys, en la contrarellotge de 10 quilòmetres. L’atleta passava per la línia d’arribada i signava un registre de 21.43 minuts a tan sols 1.37 minuts de la guanyadora de la cursa, la ciclista britànica Ottile Quince. La tercera posició va ser per la també britànica, Nadia Stock, amb 22.32.

Per Anna Ribas

