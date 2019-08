El MoraBanc presenta Tyson Pérez i Bandja Sy

El MoraBanc va fer ahir la presentació oficial del dominicà Tyson Pérez i el francès Bandja Sy, dos jugadors que representen a la perfecció el joc modern i físic pel qual ha apostat el club del Principat aquesta temporada. El director general, Francesc Solana, va expressar que «hem intentat tenir un estil de joc i que se’ns reconegui per aquesta manera de jugar. Aquest any amb l’Ibon hem construït un equip dins d’aquesta idea i intentant tenir menys mancances de les que vam tenir l’any passat. Són dos jugadors que compartiran la posició de 4. Aquest any buscàvem un perfil més atlètic: els dos són agressius i poden triar de tres punts amb bones posicions».

Pérez arriba al MoraBanc després de ser MVP a LEB Or: «Estic molt motivat, és una oportunitat molt gran perquè no només jugaré a l’ACB sinó que també ho faré a l’EuroCup. Crec que és un pas enorme per a mi i intentaré afrontar-ho amb tota la força possible. Tenia més ofertes però Andorra va mostrar molt més interès i em va convèncer la idea que tenen de joc i l’equip que tindran aquest any. Crec que puc aportar versatilitat i donar una marxa més al joc. Els meus punts forts són el rebot i la facilitat que tinc per anotar».

Per la seva part, Sy va indicar que «la meva decisió va ser molt fàcil perquè juga en un campionat espanyol i és una lliga en la qual tenia ganes de competir. A més, el projecte del MoraBanc Andorra m’agrada molt. Crec que sobretot puc aportar un plus en defensa, tir exterior, rebots, velocitat, espectacle i experiència».