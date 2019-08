Blue Note obre la setmana de l’Encamp en clau de llum

El cicle Encamp en clau de llum té programats aquesta setmana tres concerts, que aportaran als espectadors diferents estils. Blue Note seran els primers a actuar, seguits per Latin Stride & Flamenco i Aliena.

Avui actuen a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp (20.00 hores) la formació Blue Note, composta per la pianista Teresina Serra i el saxofonista Guillem Tudó. Mostraran al públic tot un repertori barrejant grans clàssics del jazz i del blues passant per versions de cançons conegudes com My way, Wonderful world, o La vie en rose.

Demà serà el torn, aquest cop al Pas de la Casa, de Latin Stride&Flamenco. Jordi Barceló, Manuel Alonso i Pablo Gómez formen part del projecte, mostrant la seva entesa sobre l’escenari, després d’haver tocat en un bon nombre de països per realitzar aquest espectacle. Van juntar les seves aptituds davant la inquietud per trobar sons que puguin ser producte de l’afinitat de diferents estils, amb el fil conductor de la guitarra flamenca i el latin stride piano. L’actuació és a l’església de Sant Pere a les 21.30 hores.

Dijous serà el torn d’Aliena, un grup de cinc joves que posen tota la seva energia per tocar rock, metal, grunge, punk i pop. La seva posada en escena és guitarrera i dura, amb cançons que parlen de diferents temes, com l’amor, la família, la recerca de la felicitat o el sentiment d’insatisfacció que afecta tota una generació. El concert es desenvolupa a la plaça Sant Miquel d’Encamp a les 22.00 hores.