Andrés Roldán, nou cap d’àrea de compliment de Vall Banc

Vall Banc va aprovar ahir la incorporació d’Andrés Roldán com a nou chief compliance officer amb l’objectiu de reforçar una àrea clau com és la de compliment normatiu, ja que –segons la mateixa entitat bancària– ha d’afrontar el repte d’incorporar tot el cabal legislatiu i ha d’assegurar la protecció del client tot mantenint la competitivitat i l’agilitat del banc.

Per El Periòdic

